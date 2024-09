A DVSC Schaeffler kétéves szerződéshosszabbítást ajánlott fel saját nevelésű szélsőjének, Petrus Mirtillnek, amelyet a játékos elfogadott – számolt be róla a dvsckezilabda.hu. Mint írják, Petrus Mirtill ezer szállal kötődik Debrecenhez, itt született, itt kezdett el kézilabdázni, s itt lett NB I-es játékos. Még nem volt 18 éves, amikor 2019 szeptemberében bemutatkozott az első osztályban, azóta összesen 145 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 305 gólt szerzett.

Petrus Mirtill két évvel hosszabbította meg szerződését

Forrás: Napló-archív

Az európai kupaporondon egyik legemlékezetesebb meccsét tavaly októberben, a Brest Bretagne ellen játszotta, amikor öt góllal járult hozzá a francia sztárcsapat elleni 31–24-es győzelemhez. A hazai bajnokságban idén tavasszal az MTK-Budapest ellen megállíthatatlanul kézilabdázott, kilencszer lőtt kapura, s mindannyiszor betalált.

A DVSC SCHAEFFLER kétéves szerződéshosszabbítást ajánlott fel saját nevelésű szélsőnknek, melyet ő elfogadott. Az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződése így 2027 június 30-ig érvényes. A hosszabbítás, igazából egyik fél számára sem volt kérdés.

Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. Igazából nem is volt kérdés számomra, hogy itt folytatom és nagyon örülök, hogy a klub is számít rám – mondta el a dvsckezlabda.hu-nak Mici. – Szenzációs élményekkel gazdagodtam az elmúlt szezon során, amikor a Bajnokok Ligájában szerepeltünk és idén is komoly céljaink vannak, szóval úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok. A DVSC SCHAEFFLER évről-évre fejlődik, én pedig szeretnék együtt fejlődni a csapattal. Arról nem is beszélve, hogy itt nevelkedtem, nagyon sokat köszönhetek a Lokinak és igazából minden ideköt, szóval ez egy szerencsés helyzet, hogy itt Debrecenben van egy ilyen színvonalú klub, ahol kézilabdázhatok – olvasható a közleményben.