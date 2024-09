A DVSC Schaeffler csapata a K&H Liga első fordulójában magabiztosan, 39–24-re múlta felül a Vasast idegenben, a harmadik játéknapon pedig az MTK Budapest ideiglenes otthonában 38–30-ra diadalmaskodott. Ami a két meccs között történt, meglepetésnek számít, hiszen a Mol Esztergom 34–28-ra nyert Debrecenben. Mint ismert, a hajdúsági gárda az előző idényben a bajnokságban a negyedik helyen végzett. Szilágyi Zoltán együttesének célja, hogy érmesként zárjon. Ebben a cikkben azt jártuk körül, hogy a csapatok első három fordulóban nyújtott teljesítménye után vajon mi lehet a női kézilabda NB I. végső sorrendje, a piros-fehérek pedig az Esztergom elleni vereséggel mennyire kerültek nehéz helyzetbe.

Hajtai Vanessza és Océane Sercien-Ugolin párharca a Mol Esztergom-DVSC Schaeffler mérkőzésen

Forrás: Napló-archív

Átalakult a DVSC Schaeffler játékoskerete

Korábban már többször is foglalkoztunk azzal, hogyan áll fel a DVSC Schaeffler a 2024/2025-ös szezonban. Bár a keret összetétele már a nyár elejére kialakult, néhány hete még érkezett a svéd válogatott, Európa Liga-győztes Jessica Ryde, aki múlt szombaton az MTK Budapest ellen volt először bevetve. Ami a Lokomotív többi új játékosát illeti, a svéd Kristin Thorleifsdottir és a francia Oceane Sercien-Ugolin már a bajnokság első három fordulójában is húzóembernek bizonyult, Tóth Nikolettnek pedig felkészülés során ugyan voltak jó meccsei, az NB I. idei szezonjában egyelőre nem tudta maximálisan megmutatni azt, amire valóban képes. Eddig kevesebb lehetőséget kapott az osztrák Kristina Dramac, aki a folytatásban is valószínűleg rendre csereként lesz bevetve, a játékos kapcsán egyelőre a szurkolók fejében is sok lehet a kérdőjel.

A Vasutastól távozók közül Elinore Johansson finoman szólva nem túl sok sót evett meg a cívisvárosban, de egyelőre úgy tűnik, hogy Kácsor Gréta és Planéta Szimonetta is pótolható. Viszont azzal, hogy Vámos Petra eligazolt, irányító poszton a gárda minden bizonnyal gyengült. Szabó Nina az előző idényben már többször is jó játékkal hívta fel magára a figyelmet, és bár az első fordulókban nem emelkedett ki, 71 százalékos lövőhatékonysága így is jól mutat.