Mint ismert, a DVSC Schaeffler játékosának, Hámori Konszuélának tavaly a Győr elleni BL-meccsen a keresztszalagja elszakadt, így meg kellett operálni. Az átlövő a portálunknak utána elmondta, hogy a műtét jól sikerült, néhány hete pedig a PirosFehér Pikniken is összefutottunk vele. A dvsckezilabda.hu kiemelte, hogy a Hódosban rendszeresen felbukkanó Koni egyre többet mosolyog, nem véletlenül, hiszen már nagyon közel van a visszatérése.

Hámori Konszuéla (DVSC Schaeffler) hamarosan visszatér a pályára

Forrás: dvsckezilabda.hu

Mindent megcsinál, nem fél

– Remélem, hogy jól állok. Legalábbis azt mondják és én is úgy érzem. Egyébként edzek minden nap. Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton megyek futni és emellett van heti három gyógytornám, meg három kondim. Már a konditeremben is sok mindent meg tudok csinálni, és a szökdelések, irányváltások is jól mennek. Mondjuk, az elején furcsa volt. Olyan volt, mintha elfelejtettem volna, hogy kell csinálni, de aztán néhány ismétlés után visszajöttek a mozgások.

Mivel a gyógytornász, meg az erőnléti edző azt mondják, hogy nem lehet bajom, így nem is félek, mindent megcsinálok, amit mondanak, félelem nélkül

– nyilatkozta a klub honlapjának.

Hámori Konszuéla már ki van éhezve a meccsekre

Hámori Konszuéla azt is hozzátette, hogy nyár eleje óta már nincs fájdalma. – Izomláz, meg fáradtság viszont van, méghozzá sokszor. A térdem szerencsére nem fáj. Talán a legelején, amikor elkezdtünk új dolgokat csinálni, például a biciklizésnél, vagy az erősítésnél, akkor még éreztem, de most már nem.

Elmondása szerint hiába a kondi, meg a futás, meg a gyógytorna, az nem ugyanolyan, mint amikor napról-napra edz. A meccsek viszont nagyon hiányoznak számára.

– Mióta elkezdődött a szezon és jönnek a tétmeccsek, már nagyon mennék fel a pályára. Főleg olyankor, amikor azt látom, hogy akár segíthetnék is a csapatnak, mert éppen nem úgy mennek a dolgok.

Én annak nagyon örülnék, ha tényleg játszhatnék már akár novemberben, persze tudom, hogy ez csak a legjobb eshetőség, de azt mindenképpen szeretném, ha már idén lenne pár játékpercem tétmeccsen is

– hangoztatta.