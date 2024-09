Hazai pályán is bemutatkozik a DVSC Schaeffler a magyar bajnokság 2024/2025-ös idényében. A Loki a Vasas elleni imponáló, 39–24-es győzelem után a Kisvárda ellen 27–19-es sikert elérő újonc, MOL Esztergom alakulatát fogadja szombaton 18 órától a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

Kristin Thorleifsdóttir (DVSC Schaeffler) az első hazai bajnokiját játszhatja a Hódosban

Forrás: Napló-archív

Legutóbb a Loki egy góllal nyert az Esztergom ellen

A Szilágyi Zoltán által irányított debreceniek július végén hazai pályán játszottak felkészülési mérkőzést az Elek Gábor vezette Esztergommal. Akkor a félidőben a vendégek egy góllal vezettek (18–19), de a hajrában az olimpikonok nélkül játszó piros-fehérek fordítottak, és végül 33–32-re nyertek.

Az esztergomiak annak ellenére, hogy újoncok a bajnokságban, bizonyára nem a kiesés ellen fognak küzdeni, sőt, az erőviszonyok alapján sokkal inkább a középmezőny elejéhez tartozhatnak. Az együttes ugyanis rutinos, sokszoros válogatott játékosokat igazolni a Ferencvárosból. Szucsánszki Zita, Kisfaludy Anett és Kovács Anett is itt játszik. A zöld-fehérektől kölcsönbe érkezett még Horváth Fanni és Kármán Luca is, de mellettük még több nagy tehetség is a csapatot erősíti.

Petrus Mirtillék (fehérben) legutóbb nagy csatát vívtak az Esztergommal

Forrás: Napló-archív

A Hódosban az első NB I.-es meccsüket játszhatják a DVSC Schaeffler új kézisei

Noha a DVSC Schaeffler nyáron érkező játékosai, Kristin Thorleifsdóttir, Océane Sercien Ugolin, Kristina Dramac és Tóth Nikolett már korábban, többek között a Kermann IT Kupán is pályára lépett a debreceni létesítményben, de a Hódosban először játszhatnak tétmeccset debreceni színekben.

A napokban beszámoltunk róla, hogy a csapathoz Jessica Ryde személyében még érkezett egy svéd válogatott kapus, aki az Esztergom ellen debütálhat. A kézilabdázó a klub Facebook-oldalával azt is megosztotta, mik az első benyomásai a klubról. – Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nehéz helyzetbe kerültem hirtelen a Nantes csődje miatt és szerencsésnek érzem magam, hogy végül egy ilyen csapatban folytathatom a pályafutásom. Már első ránézésre látszik, hogy a DVSC Schaeffler egy profi klub, hiszen kiváló körülmények fogadtak. Szerintem erős keretünk van, ami nagy dolgokra lehet képes, szóval alig várom, hogy végre élesben is kipróbál hassam magam – fogalmazott Jessica Ryde.