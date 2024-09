A DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a Vasas elleni idegenbeli magabiztos siker után szombaton hazai közönség előtt is lejátszotta első tétmeccsét a 2024/2025-ös idényben. A női kézilabda NB I. 2. fordulójában a debreceni gárda ellenfele az ex-fradistákkal teletűzdelt Esztergom volt, amely múlt héten a Kisvárda elleni győzelemmel húsz év után tért vissza a magyar kézilabda élvonalába. A felek a nyár folyamán már összemérték az erejüket, és bár azóta mindkét klubnál sok minden változott, egy szoros küzdelemre számíthattunk.

Kristin Thorleifsdóttir a DVSC Schaeffler egyik legjobbja volt, de ezen a napon valami hiányzott az Esztergom ellen

Forrás: Napló-archív

4–4 után beragadt a DVSC Schaeffler

Catherine Gabriel először védte Szucsánszki Zita lövését, de aztán Faragó Lea megszerezte a vezetést a vendégeknek. Azonban a Loki az új szerzeményeinek – Kristin Thorleifsdóttir és Océane Sercien-Ugolin – góljaival hamarosan fordított. Az 5. percben ismét az Esztergom állt jobban, Faragó Lea egy újabb akcióból, majd Tóth Nikolett kétperces kiállítása után hetesből is betalált. Thorleifsdóttir pedig hiába egalizált, Faragó megállíthatatlannak bizonyult, hisz újra eredményes tudott lenni.

A fehér mezes dunántúliak először a 7. percben kerültek emberhátrányba, – Szucsánszkinak kellett kényszerből melegítenie a kispadot – de Füzi-Tóvizi Petra találata után Elek Gábor együttese kiegészült. Egyértelműen jobban ment Kisfaludy Anettéknak, a Lokomotív elöl-hátul egyaránt túl sokat hibázott, a 12. percben 4–7 állt az eredményjelzőn. Szilágyi Zoltán ekkor magához hívta csapatát, ám mégis az esztergomiak szereztek újabb gólt – a lelátóról sokak szájából zúgott is az „ébresztő".

Az Esztergom tartotta az előnyét

Úgy tűnt, hogy hét perc után kijönnek a hullámvölgyből a debreceniek, ám hiába jöttek már a gólok, a hazai védelem sokszor átjátszható volt. A 18. percben is még négy (8–12) volt a felek között, de Horváth Fanni kiállítása valami megváltozott. Mivel hazai oldalon Töpfner Alexandra és Vámos Míra is eredményes volt, az Esztergom szakmai stábja időkérés mellett döntött. Szucsánszkiék ezután ismét pontosabbak voltak, a 25. percben 11–15 volt az állás. Mivel Gabriel csak 26 százalékkal védett, a DVSC kapust cserélt, ám a szünetig Gabrijela Bartulovics sem hatékonyabb – az új szerzemény Jessica Jyde pedig még nem volt a keretben.

Sok debreceni szurkoló kétségbe esett, mikor a vendégek javára hosszú idő után ismét ötre hízott a különbség, a félidőben 13–18 volt az állás.

Debreceni részről a fordulás után sem jött az áttörés

A hajdúságiak számára ugyan még nem volt veszve semmi, de hatalmas feltámadás kellett volna ahhoz hogy fordítsanak. A második félidő elején felváltva jöttek a gólok: a DVSC Schaeffler játékosainak szemében nagy tűz lobogott, nagy akarattal mentek előre, ugyanakkor az esztergomiak is higgadtan szórták a gólokat. A 43. minutumban 20–25-ös állásnál Szilágyi Zoltán ismét magához hívta a lányokat, mert a játékban bőven volt még hova javulni, az idő ráadásul vészesen fogyott. Hiába villant Töpfner, Kisfaludy rögtön válaszolt, Faragó találata után pedig az Esztergom már hattal vezetett. Thorleifsdóttir védhetetlen bombája után Elek Gábor mégis időt kért, innen pedig már nem is volt visszaút a Vasutas számára, a kézilabdázók görcsössé váltak, ezen a napon egy idő után gyakorlatilag semmi sem jött össze. 23–30-nál az 51. percben Szilágyi Zoltán utoljára is letette zöld kártyáját az asztalra, ám az Esztergom Herczeg Lili bravúros védéseinek is köszönhetően továbbra is magabiztosan tartotta az előnyét, a végére gyakorlatilag már csak az volt a kérdés, hány góllal nyernek a vendégek.

28–34 lett a vége, a mérkőzést követően a debreceni drukkerek értetlenkedve álltak, míg a végig a meccset irányító esztergomi kézilabdázók örömtáncot jártak. Ha a DVSC Schaeffler visszalépne az NB I. dobogójára, a szombati produkciónál bizonyára több kell...