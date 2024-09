Jó iramú első félidőt láthattak a szurkolók

Forrás: Kiss Annamarie

Csak szépíteni sikerült

A szünetben cserélt a Loki, Kocsis Dominiket Brandon Domingues váltotta. A játékrész első lehetősége Kovácsréti előtt adódottt, de szögletre pattant a labda. A pontrúgásból is veszélyeztettek a hazaiak, Nagy Dominik ordító helyzetet puskázott el. A DVSC is próbált emelni a fordulatszámon, agresszívan támadtak le a debreceniek. A csapatok kicsit visszább vettek a folytatásba, bár a DVSC igyekezett nyomást gyakorolni a szabolcsiakra. A játék mellett a lelátón is komoly csata dúlt, hol az egyik, hol a másik tábor üzent a másiknak. Máté Csaba kettős cserére szánta el magát, Sztojkovics és Vajda érkezett a Lokiba. A 65. percben megduplázta előnyét a Szpari: Navratil lőtt káprázatos gólt. Az addig is hangos hazai drukkerek fentebb kapcsoltak, nehéz helyzetbe hozva Dzsudzsák Balázsékat.