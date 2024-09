A DVSC a szezon és az elmúlt esztendők legfontosabb – szurkolói szempontjából – mérkőzésére készül, hiszen az ősi rivális Nyíregyházához látogat a Loki. Aligha kell ecsetelni, mekkora jelentősége van a szomszéd vármegyei rangadónak, minden jegy elkelt, abszolút telt ház lesz az új szabolcsi komplexumban. Ezen alkalomból összeszedtük az elmúlt évek legemlékezetesebb meccseit – jobban vissza kell mennünk az időben, hiszen a piros-kékek tíz szezont követően tértek vissza a legmagasabb szintre –, amelyek magas debreceni fölényt mutatnak.

DVSC: Bárány Donát formája fontos lehet a Nyíregyháza ellen

Forrás: MW-archív

DVSC: Gála az Oláh Gábor utcán

Az első ilyen meccsig egészen 2008-ig megyünk vissza, amikor a bajnokesélyes DVSC az Oláh Gábor utcai Stadionban fogadta a Nyíregyházát. A rangadón már az első félidőben kettővel ment a Loki, hiszen Huszák Tamás és Takács Zoltán is betalált. A fordulást követően Bagoly Gábor öngól vétett, a végeredményt pedig az akkori cívisvárosi kedvenc, Leandro állította be. A hajdúságiaknak ezekben az időkben nem igazán volt kihívója a bajnokságokban.

Sima győzelem a Nyíregyháza felett

Két esztendőt ugrunk előre az időben, az akkori Bajnokok Ligája résztvevő DVSC keleti-rangadóra készülhetett, hiszen a Nyíregyháza látta őket vendégül. A BL miatt gondolhatjuk, ki számított a meccs favoritjának, a debreceniek pedig nem is okoztak csalódást: Az első félidőben a Loki macedón védője, Mirszad Mijadinovszkij szerzett vezetést a Vasutasnak. A fordulást követően Feczesin Róbert talált be egy mesteri lövést követően. Másfél perccel később pedig sokan felnevethettek, hiszen a hazaiak kapusa zavarában odaajándékozta a labdát Adamo Coulibalynak, aki nem tétovázott, azonnal a kapuba tessékelte a játékszert mintegy 40 méterről. Gála Nyíregyházán!

Kiütéses hazai siker született

Van kakukktojás is a sok idegenbeli siker mellett, például a 2015-ben rendezett DVSC-Nyíregyháza rangadót, amelyet a Nagyerdei Stadionban játszottak. Akik jelen voltak emlékezhetnek, rendkívül hideg volt azon a találkozón, csak a sok debreceni találat melegíthette a Loki-szíveket. Sokat nem is kellett várni az első gólra: Ibrahima Sidibe a kapunak háttal fejelt a hálóba a 12. percben. Ezt követően is a hazaiak domináltak, Tisza Tibor duplájának köszönhetően már az első félidőben eldöntötte a meccset a fehérben futballozó csapat. A végeredményt Sidibe és Szakály góljai állították be, a nyíregyieknek pedig két piros lappal sikerült bekerülniük a jegyzőkönyvbe.