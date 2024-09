A DVSC együttese 25 esztendő után kapott ki a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I.-ben, a Spartacus diadalmaskodott. Nincs mit szépíteni, nem ezt az eredményt érdemelték a szurkolók, akik ismét világklasszis teljesítményt nyújtottak a lelátón, az utolsó percig buzdítva a csapatot. Voltak olyan írások, amelyekben megemlítették, csak a „tírpákokzással” foglalkoztak a cívisvárosiak, de érdemes a dolgoknak utána nézni, kiszakadni a burokból, minden szakmában kifizetődő lehet: úton a szabolcsiakhoz a 4-es számú főúton szépen sorban lehetett a „pusztulj hurkás” vagy a vidéki klubok közül a legnagyobb – DVSC-t, hiszen kétség kívül a hajdúságiak a legsikeresebbek, akiknek a stadionjában kizárólag a címek vannak feltüntetve, no meg persze a BL-szereplés, amelyről sok helyen csak álmodoznak – együttest becsmérlő molinókkal találkozni. Ezek ismeretében, illetve a 2020-as „bátor” nyíregyi tettre emlékezve, amikor a kék-pirosak „drukkerei” több tízezezres károkat okoztak a Vasutas szurkolóinak a gépzsírral bekent vendégszektorban. Ugye nem is meglepő, hogy ment a szócsata a Nyíregyháza-DVSC meccsen?

DVSC: A drukkereken ezúttal sem múlott semmi, le a kalappal előttük

Forrás: Kiss Annamarie

DVSC: Vissza a helyes útra!

Visszatérve a meccsre, egyetértünk, elfogadhatatlan egy igazi lokálpatriótának, hogy bármikor is kikapjunk a „hangos szomszéd” Nyíregyházától, de reméljük, a 45 esztendeje meccsre járó szurkolóknak nem kell többet átélniük ehhez hasonló blamát. Meg lehet érteni azt is, ha valaki egyből a fejek hullását és teljes újratervezést, esetleg stadionbontást követel, vagy „vendégszektor bővítést”, de valóban ez lenne a megoldás? Máté Csaba néhány hete került Debrecenbe, valljuk be, ez nem az ő csapata – ha az igazolásokat nézzük, plusz egy teljes felkészülést sem csinált végig – legyünk türelemmel, itt a Nyíregyháza remek példája, 25 évet vártak arra, hogy legyőzzék Kelet-Magyarország legnagyobb klubját, ennyit vélhetően nem kell majd a cívisvárosiaknak a revansra, de előbb hétvégén az MTK ellen kell megtenni az első lépéseket a bizalom visszanyerésére. Addig is „mindörökké Debrecen!”, hiszen a szurkolókon ezúttal sem fog múlni semmi, ők, ahogyan mindig, a csapat mellett lesznek 12. játékosként. A játékosok esetében pedig biztosak lehetünk benne, mindent bele fognak adni a fővárosiak ellen.