Az első és utolsó olyan meccs, amikor a Szpari táborába ültünk, jó pár esztendeje volt, már gyerekként is tudtam a viszonyokat. Azt tudni kell, hogy édesapám hallássérült, ezért úgy alakult – szerencsére –, hogy gólt rúgott a Loki, ő pedig önfeledten örült a találatnak. Mondani sem kell, azonnal számon kértek minket a hazaiak, de megúsztuk az esetet. Olyan is volt, hogy egy találkozó után sétáltunk a belvárosban Nyíregyházán, amikor éppen arra járt a DVSC csapatbusza, szétnéztünk és elkezdtük lengetni sáljainkat, a játékosok is üdvözöltek minket, de ezt kiszúrták a nyíregyi ultrák, be kellett menekülnünk egy benzinkútra, pedig késekkel kergettek minket