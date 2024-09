Az átigazolási időszak utolsó napján gyorsan zajlottak az események. Kocsis Gergő aznap, mint az előző két évben mindig, az MTK Budapest csapatával edzett, majd menedzsere. Horváth Zsolt hívta: érdeklődik a Debreceni VSC, lenne-e kedve ott folytatni a pályafutását? – Nem kellett sokat gondolkodnom a válaszon, bár nem is lett volna rá idő. Korábban többször szóba került, hogy Debrecenbe szerződjek, de eddig valamiért nem jött össze. Jól éreztem magam az MTK-ban, kitűnő közösség tagja lehettem, de több játéklehetőségre vágytam, és miután Kádár Tamás és Bobál Dávid is visszatért a sérüléséből, úgy éreztem, túl sokan vagyunk a védők posztjaira. Amikor elköszöntem, úgy tűnt, az MTK öltözőjében a társak sajnálják, hogy elmegyek, ami jólesett, és én is jó érzésekkel gondolok vissza az ott töltött időszakra. A klub partner volt abban, hogy felbontsuk a szerződésemet – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Kocsis Gergő.

DVSC: Bizonyítani szeretne

Az NB II.-es Békéscsaba ellen 4–0-ra megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen már be is mutatkozott új csapatában, a védelem jobb oldalán. – Máté Csaba vezetőedző elmondta, szakmailag mit vár tőlem. Tudja, hogy több poszton is bevethet, és talán nem a jobbhátvéd helye az optimális nekem, de most úgy alakult a helyzet, hogy ebben a szerepkörben számítana rám. Én pedig úgy vagyok vele, mindegy, milyen pozícióban kapok lehetőséget, próbálok a csapatom hasznára lenni, engem a kapuba is berakhatnak, ha az kell a győzelemhez – mondjuk Megyeri Balázsnak azért nem kell izgulnia miattam – mondta.

Nem volt gondja a beilleszkedéssel

– Még Bernd Storck idejében tagja lehettem a magyar válogatott keretének, akkor megismertem Dzsudzsák Balázst, s itt, a debreceni öltözőben minden pillanatban érezni, milyen egy igazi csapat- kapitány. Azonnal felajánlotta a segítségét: akár a lakáskeresésben, akár egyéb témában, s látom, hogy minden csapattárs problémáját a magáénak érzi. Fontos jelzés, hogy az edzés után is együtt ebédel a társaság nagy része, ez is az összetartozás jele. Remélem, hogy sokat tudok segíteni a DVSC-nek – nyilatkozta.