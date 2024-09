A Sényő otthonában lépett pályára a DVSC II. az NB III. Északkeleti csoportjának 8. fordulójában vasárnap délután. A debreceniek az első félidőben komoly hátrányba kerültek, és ezúttal szünet után sem sikerült betalálniuk, így vereség lett a vége – közölte a dvsc.hu.

Máté Péter, a DVSC II. vezetőedzője

Forrás: dvsc.hu

– Jól kezdtük a meccset, de két ziccert is kihagytunk az elején, a második után ráadásul kontragólt kaptunk, majd az ellenfél egy szabadrúgás után is betalált. A Sényő 2-0 után azt játszotta, amit tud, amit szeret, mi ezúttal a gyengébbik arcunkat mutattuk. Kerestük rajtuk a fogást, de most nem találtuk. Bízom benne, hogy ez a rapszodikus teljesítmény ki fog egyenesedni – nyilatkozta Máté Péter vezetőedző.