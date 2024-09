Véget ért egy korszak, a Blago-éra a debreceni futballcsapatnál, hiszen közös megegyezéssel távozott a gárda éléről a szerb mester. Ugyanakkor a szeptember az újrakezdések hónapja is – elég csak arra gondolni, hogy elkezdődött az iskola –, de most a Lokinál is így van, hiszen már munkába állt a DVSC új vezetőedzője, Máté Csaba. A szakember múlt szombaton már a Nagyerdei Stadionban nézte végig, ahogy a megbízott edzőként Dombi Tibor 3–1-es győzelemre vezette a Debreceni VSC-t a ZTE ellen, majd három nappal később a nyilvánosság előtt is bemutatkozott. A Vasutas játékosai kedden délután már az új stábbal dolgoznak, következőnek jövő héten a Békéscsaba ellen játszanak kupameccset, majd a bajnokságban jön a Nyíregyháza elleni keleti rangadó. Összeszedtük, hogy a DVSC-nél az elmúlt másfél hét alatt milyen hírek láttak napvilágot, és milyen szerkesztőségi anyagaink születtek a témában.

Edzőváltás a DVSC-nél: Szrdjan Blagojevics távozott, Máté Csaba érkezett

Forrás: Napló-archív és NS-archív

DVSC: Szrdjan Blagojevics távozott

Mint ismert, a Debreceni VSC az Újpest elleni csúnya, 3–0-s vereség után múlt hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Szrdjan Blagojevics vezetőedzővel.