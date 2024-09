Ismert, hogy a DVSC a több játéklehetőség és az NB II.-ben való fejlődés érdekében több fiatal játékosát is kölcsönben játszatja a másodosztályban. A Loki tehetségei folyamatosan fontos szerepet töltenek be, a továbbra is veretlen BVSC-ben a kapus Erdélyi Benedek és a csatár David Nwachukwu egyaránt kezdőként lépett pályára a Szeged ellen (0-0), Batai Tamás ezúttal nem kapott lehetőséget – olvasható a klubhonlapon. A Kisvárdát kiütő (4-1) Mezőkövesd együttesében Cibla Flórián a 72. percben állt be, a 83. percben pedig gólt is szerzett, Takács Bence kispados volt. Gyenti Kristóf (Békéscsaba) most nem játszott.

Cibla Flórián, a DVSC kölcsönjátékosa gólt is szerzett a Mezőkövesdben

Forrás: dvsc.hu