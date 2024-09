Már 15 éve, hogy a Debrecen a Bajnokok Ligájában szerepelt. A Loki vezetői ebből az alkalomból a szombati DVSC-MTK találkozó kezdete előtt a Nagyerdei Stadionban, a szurkolókkal együtt köszöntötték az egykori csapat tagjait. Az egykori stábtagok mellett – köztük a DVSC valaha volt legsikeresebb vezetőedzőjével, Herczeg Andrással – a futballisták közül többek között jelen volt Oláh Lóránt, Korhut Mihály, Luis Ramos, Fodor Marcell, Rezes László, Mészáros Norbert, Bernáth Csaba, Vukasin Polekszics, Komlósi Ádám, Szélesi Zoltán, Szűcs István, valamint Rudolf Gergely is. A jubileum alkalmából tiszteletét tette a jelenleg a BLSZ I. osztályában az Unione FC-ben futballozó Feczesin Róbert és Czvitkovics Péter is, akik röviden a Haon kérdéseire is válaszoltak.

A DVSC BL-csapatának tagja volt Czvitkovics Péter és Feczesin Róbert is

Fotó: Molnár Péter

Feczesin Róbertben maradt egy kis hiányérzet, de a debreceni szurkolókat azóta sem felejtette

Feczesin Róbert először azt emelte ki, hogy megtisztelő volt számára, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhetett. Nagyon sajnálja, hogy megsérült, és csak két meccsen léphetett pályára a csoportkörben, de mint elmondta, ha visszagondol a Liverpool elleni találkozókra, még mindig a libabőr kerülgeti. –

Gyönyörű időszak volt, a DVSC-vel hazai színtéren mindent megnyertünk, nem minden nap triplázik egy futballista. Nem mondom, hogy sűrűn járok Debrecenben, de amikor megfordulok itt, mindig jól érzem magam. Szerettem itt futballozni, aztán mikor más csapatnál játszottam, ellenfélként is imádtam visszatérni a városba.

Az, hogy itt összegyűltünk, egy nagyon jó kezdeményezés. Igazából az összes volt csapatomnál követem történéseket, ahol a pályafutásom alatt megfordultam. Néhány jelenlegi debreceni játékost is ismerek, de sok, a klub körül dolgozó szakemberrel is tartom a kapcsolatot. A BL-csapat legtöbb játékával már régen találkoztam, pikk-pakk eltelt ez az időszak. Ami leginkább örömteli, hogy mindenkivel úgy folytattuk a beszélgetést, mintha tegnap találkoztunk volna – hangoztatta.

Feczesin Róbert végül a Loki-szurkolóknak is üzent: