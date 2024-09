Bárány Donát visszatért

A Loki csatárának mivel a combhajlító izma meghúzódott, így az utóbbi két mérkőzésen nem tudta vállalni a játékot. Mint elmondta, az orvosok a jelenlegi állapota szerint Zalaegerszeg elleni meccs előtt negyven-negyvenöt percnyi játékot tanácsoltak neki, de mivel jól érezte magát, tovább maradt a játéktéren.

Bárány Donát a Zalaegerszeg ellen nagyon küzdött

Fotó: Molnár Péter

Bárány Donát kiharcolt egy tizenegyest, amit Dzsudzsák Balázs értékesített – utána a játék képe még inkább megváltozott.

– Nyilvánvalóan feszült volt a csapat, a héten sok minden történt körülöttünk.

Ezúttal jóval kevesebb taktikai utasításunk volt, viszont kihangsúlyozta Dombi Tibi, hogy kizárólag szívvel-lélekkel focizzunk, mert csak így tudunk kijönni egy nehéz szituációból.

Azt is hozzá kell tenni, hogy előzetesen megkaptuk azt az erőnlétet, amire a Zete ellen szükség is volt. Sérülés miatt tíz-tizenkét napot sajnos ki kellett hagynom, négy napja edzettem a többiekkel. Az a munka is kellett, hogy minden így sikerüljön. Az első félidőben is ott pattogott a labda, megvoltak a lehetőségeink, de csak a második félidőben, az első gólunk után szakadt át a gát. Nagyon örülök, hogy behúztuk a meccset – nyilatkozta Bárány Donát.

A DVSC-ZTE meccs után Dombi Tibor a szurkolóknak videóban is beszélt az érzéseiről: