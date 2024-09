Civil a pályán rovatunkban közismert emberek sporthoz való viszonyát nézzük meg, ezúttal Kékesi Karolinát kérdeztük. A bájos hölgyet DJ Linaként ismerheti a nagyközönség, ugyanis a debreceni Roncsbár rezidenseként immár évek óta szolgáltatja a zenét a táncolni vágyóknak. Mint a beszélgetésből kiderült, a budapesti születésű nő igazi polihisztor volt a sport világában, az iskolai évek során számos sportágban szerzett érmet, igazolt labdarúgóként védte a csapata kapuját, de a nagy szerelme a kajakozás. Lina éveken át az UKSC versenyzője volt, s annyira komolyan vette a kajakozást, hogy magántanuló lett annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozza önmagából az újpesti klubban. Végül magyar bajnoki dobogós helyezésekben, valamint nemzetközi viadalokon elért érmekben csúcsosodott ki a versenyzői karrierje. A rendkívül csínos zenésznek a kajakos edzések során vált élete fontos részévé a futás, aminek a mai napig is rendszeresen hódol. Lina életében nagy változás állt be négy éve, amikor a fővárost elhagyva Debrecenbe költözött. A cívisvárosi lét velejárójaként találkozhatunk vele a DVSC futballmeccsein, valamint a lokista kézisek mérkőzésein, s bár a vére színe még mindig lila, de a hazai meccseken természetesen a Lokinak szurkol.

DJ Lina sokat játszik, de mindig szakít időt a mozgásra

Forrás: magánarchívum

A szüleid mennyire tartották fontosnak, hogy gyermekként sportolj?

Annak ellenére, hogy apukám korábban a BVSC-ben vízilabdázott, anyukám pedig rendszeresen futott, sohasem erőltettek rám semmit, ellenben, ha kitaláltam valamit, akkor abban mindig támogattak. Például, amikor megtetszett a kosárlabdázás, megvették nekem a legmenőbb labdát.

Az iskolában mely sportágak voltak a kedvenceid?

Nagyon szerteágazó volt a sportszeretetem, amire lehetett, minden versenyre beneveztek a tanárok az általánosban is, de főként a középiskolában. Voltam többek között görkorcsolya-, pingpong- és futóversenyen, ám a csapatsportokban is részt vettem, fociztam, kézilabdáztam, röplabdáztam, sőt még floorballoztam is, amiben országos harmadik helyen végzett a csapatunk. Ráadásul szinte mindenben jól szerepeltem, egy doboznyi érmem van különböző sportágakból ebből az időszakból.