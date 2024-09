Éger László Paksról teheti át a székhelyét Debrecenbe

Belgiumban kezdte

A társaságban helyet foglaló fiatalember nem más volt, mint Máté Roland, aki Máté Csaba fia. A 29 éves szakember az FTC utánpótlásában edzősködik évek óta, jelenleg az U16-os korosztályért felel. Máté Roland a belgiumi Kortrijkban született 1994. december 4-én, a Wikipédia-oldala alapján a belga Harelbeke utánpótlásában kezdte a labdarúgást 2000-ben. Egy évvel később hazatért Magyarországra, futballozott Szekszárdon, Szombathelyen és a paksi utánpótlásban. Tagja volt az U17-es, az U19-es, az U21-es és a tartalékcsapatnak. Az első kerethez Horváth Ferenc edzősége alatt került fel, Csertői Aurél irányítása alatt több Ligakupa-mérkőzésen is szerepet kapott.

Máté Roland az FTC utánpótlásából kerülhet a Lokihoz

Maradhatnak

A hírek szerint jó eséllyel Dombi Tibor is stáb tagja marad, és ha Balogh János kapusedző munkájára is igényt tart Máté Csaba, akkor ők ketten jelenthetnék a kapcsot a csapat és az új stábtagok között, hiszen szakmailag és emberileg is jól ismerik a labdarúgókat. Ennek fontosságát nagyon jól tudja maga Máté Csaba is, hiszen 2012-től több mint 10 éven át volt tagja az FTC-nél dolgozó külföldi edzők stábjainak.

Dombi Tibor megbízott edzőként vezette győzelemre szombaton a DVSC-t

Hétfőn lehet már okosabbak leszünk, mert a DVSC a hét elején tervezi bemutatni Máté Csabát és segítőit.