Sándor Mihály

Forrás: Czinege Meilnda

Eltűnt a kamera

A beszélgetés egy pontját szóba került, a szurkolók és csapat akkori kapcsolata. Sándor Mihály szerint akkoriban az volt lényeg, hogy jutnak ki a meccsre, azzal kevésbé foglalkoztak, miként jutnak haza. Felidézte, hogy akkoriban legtöbb játékossal közvetlen volt kapcsolatuk, a vezetőkkel nem mindig, de ettől függetlenül, ha volt hely a csapatbuszon hazahozták őket. A legjobb külföldi túraként Sándor Misi a 2005-ös donyecki 5 napos vonatos túrát jelölte meg, ami szavai szerint olyan volt, mintha visszamentek volna az időben.

Bács Zoli a 2004-es brugge-i meccset jelölte meg, ami egy hetes túrát takart. – Nem tudtuk mikor jutunk ki legközelebb a nemzetközi kupára, így megadtuk a módját – mondta, és felidézett egy utólag már igen mulatságos történetet: –

Korábban sok buszos utat szervezetem, az 1999-es váci kupagyőzelem után, még az öröm mámorában olvastam a másnapi Nemzeti Sportban, hogy eltűnt a rendőrség kamerája a váci stadionból. Egy óra múlva hívnak a Cézár Tours-tól, hogy figyelj már Zoli, van itt valami a busz kalaptartóján.

Elmentem megnézni, mondom ez a kamera lesz. Csak egyetemistákkal voltunk, felhívtam Képíró Jánost a DVSC akkor főrendezőjét, hogy írta az NS eltűnt a rendőrségi kamera, szerintem én tudom hol van, gyorsan odaviszem, leteszem, és aztán nem láttuk. Így megkerült a kamera, és később az is kiderült, az egyik bölcsész hallgató a lefújás után, amikor örömében mindenki relikviákat – kapuhálót, füvet – gyűjtött, ő a kamerát hozta el, de mire hazaértünk rájött, hogy nem kell neki – mondta el Bács Zoli.

Bács Zoltán

Forrás: Czinege Meilnda

Remélik, viszatérnek a nagy sikerek

Az este további részében szóba került még milyen volt anno egy ideális meccsnap, mi volt Loki-drukkerként a legnagyobb öröm és bánat. Utóbbi természetesen valamelyik kiesés volt: Zolit az 1991-es zalaegrszegi osztályozó elbukása, és utána pár játékos viselkedése szomorította el leginkább, a legszívesebben pedig a 2009-es a Levszki Szófia elleni budapesti visszavágó, ami után bejutott a DVSC a Bajnokok Ligájába. Misi számára legnagyobb trauma a legutóbbi kiesés volt, míg óriási örömként az 1979-es feljutást, a Liverpool elleni idegenbeli BL-meccs hajráját, a spliti 5–0-t, illetve a váci kupagyőzelmet sorolta fel.

Az este utolsó moderátori kérdése arra vonatkozott, vajon visszatérhetnek-e a régi szép idők, sikerek a DVSC-nél? Vérbeli debreceni drukkerként természetesen mindketten bíznak benne.

– Remélem megélem, hogy újra bajnok lesz a Loki az NB I.-ben, és remélem megélek még egy olyan túrát, mint a tavalyi bécsi volt, mert az emlékeztetett a régi szép időkre – válaszolt Sándor Misi.

Bács Zoli szerint megváltozott a világ, és a magyar foci is egyre inkább a pénzről szól. – De én nem bánom, ha mi nem vagyunk ellátva annyi pénzzel, és magunk tudunk lenni, még ha sok kínlódással is jár. Bízom benne én is, hogy vissza fognak térni a régi sikerek. Nem mondom, hogy sokszor egymás után bajnokok leszünk, én annak is örülni fogok, ha stabil harmadikok leszünk.