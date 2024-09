A szombaton rendezett DVSC-MTK meccsen fordulatokból nem volt hiány, az adok-kapokból végül a fővárosiak jöttek jobban ki. Az összecsapás után a Debreceni VSC vezetőedzője, Máté Csaba és játékosa, Szűcs Tamás is arról beszélt, hogy ennyi hibát a csapat nem követhet el.

Ismét három gólt kapott a Debreceni VSC

Fotó: Molnár Péter

Mindenképp javulnia kell a Debreceni VSC-nek

– Az ilyen vereségek különösen fájnak, de csak magunknak köszönhetjük azt, hogy kikaptunk – kezdte Máté Csaba. – Buta, felelőtlen hibákból kapunk gólokat, négy gólt lőttünk az elmúlt két meccsen, hiába... Szerettünk volna kicsit nagyobb nyomást gyakorolni az MTK-ra, de az ellenfél jól járatta a labdát. Ebben a mérkőzésben sok minden benne volt, pozitívum, hogy kétszer kiegyenlítettünk.

Fordíthattunk is volna, de amíg így védekezünk, azt ezen a szinten megbüntetik

– hangoztatta a Loki mestere.

Máté Csaba annak örül, hogy a csapat egy percig sem adta fel, a játékosok küzdöttek, helyzeteket alakítottak ki, de leszögezte: amíg ilyen rosszul teljesítenek a saját kapujuk előtt, a folytatásban is nagyon nehéz dolguk lesz. – A koncentrációval problémák vannak. Néha túl is bonyolítjuk a játékot.

Fegyelmezetlenek vagyunk, nehéz ezt kezelni. Ami különösen bosszantó, hogy olyan szituációkban hibázunk, amire fel vannak készítve a játékosok. Futballistáink többre képesek, bizonyították ezt már korábban is.

Következőnek ahhoz a Puskás Akadémiához látogatunk, amely a játékosállománya alapján kiemelkedik a mezőnyből. Mindenképp javulnunk kell – nyilatkozta a tréner.

Máté Csaba azért bosszús leginkább, mert a játékosok olyan szituációkban hibáznak, amire szerinte fel vannak készítve

Fotó: Molnár Péter

Az MTK elleni találkozó elején megsérülő Neven Djurasek kapcsán az edző elmondta, hogy a játékos a combhajlító izmát (hamstring) fájlalta. A futballista nyáron részleges combizom-szakadást szenvedett, szombaton játszott először kezdőként. A Loki labdarúgói közül Kusnyir Erik, Thor Úlfarsson, valamint Batik Bence maródi még.

Szűcs Tamás is értékelt az első Loki-gólja után

Szűcs Tamás az előző fordulókban már többször is felhívta magára a figyelmet, a szurkoló többsége szerint is nagy potenciál van benne. Yacouba Silue passza után pedig immáron az első gólját is megszerezte a Lokiban, aminek a meccs után kevésbé tudott örülni, láthatóan nagyon megviselte a vereség. – Korábban is mondtam már, hogy egy olyan mentalitású játékos vagyok, aki szívvel-lélekkel megy előre, és belead mindent.

Sajnos a második bekapott gól előtt nagy hibát követtem el, vállalom ezért a felelősséget. Öröm az ürömben, hogy aztán az első NB I.-es gólom is meglőttem.

Egyébként úgy érzem, nem játszottunk rosszul, volt lehetőségem még az utolsó percben is, amit kivédett Demjén. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert ez megint egy olyan meccs volt, ami meglehetett volna – mondta Szűcs Tamás.