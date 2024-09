Szeptember elejétől Máté Csaba irányítja a DVSC-t, melynek szakmai stábjába fia, Máté Roland is bekerült. A Debreceni VSC honlapja csütörtök reggel Pallagon beszélgetett a 29 esztendős szakemberrel, aki elsőként a pozitív benyomásairól beszélt. – Szuper körülmények közé érkeztünk. Annak ellenére, hogy több nemzetiségből áll a gárda, megfelelő a csapategység és nagyon összetartó a társaság. Mindenki motivált és igyekszik bekerülni a kezdőbe – fogalmazott Máté Roland, aki kitért a fő feladataira is. – Az edzésen való aktív részvétel mellett leginkább az ellenfelek kielemzése és az egyéni videók elkészítése tartozik hozzám. Az apa-fia szerepkört próbáljuk a pályán kívül hagyni, de a stábban természetesen én ismerem őt a legjobban, fél szavakból is megértjük egymást. A feladatok egyértelműen le vannak osztva, édesapám a csapatmunkában hisz és abban, hogy mindenkinek megvan a szerepe. Nagy segítség, hogy Éger László mellett Dombi Tibi is a stáb tagja, de Balogh Janival, Szalóczy Dáviddal és Pallai Zsolttal is nagyon hatékony a közös munka.

Máté Roland (középen), a Debreceni VSC másodedzője

Forrás: Czinege Melinda

Debreceni VSC: tudják a nyíregyházi meccs tétjét

Debreceni szemszögből különleges időszakban érkezett az új edzői gárda, hiszen nagy rivális ellenfelek ellen játszott és játszik a Loki. – Az első perctől kezdve éreztették velünk, hogy a klub és a szurkolók szempontjából is milyen fontos a nyíregyházi találkozó. Mindig meccsről meccsre gondolkozunk, szerettünk volna továbbjutni a kupában a Békéscsaba ellen, ezt az akadályt megugrottuk. Most jön a következő állomás, természetesen a szombati bajnokin is hasonló sikert szeretnénk ünnepelni a szurkolókkal.

Máté Roland elmondta, az ő pályafutása rövidebb, mint a másik két pályaedző kollégáé. – Belgiumban kezdtem el focizni, majd miután hazaköltözünk, a Szekszárd, az Illés Akadémia és a Paks játékosa voltam, utóbbiban töltöttem utánpótlás éveimet. Ott kerültem fel az első csapathoz, melynél akkor még nem gondoltam volna, hogy aki akkor mellettem ült az öltözőben, most kollégám lesz Debrecenben (Éger Laci). A Paksban szerepeltem kupamérkőzéseken a felnőttcsapatban, illetve két alkalommal ültem a kispadon az NB I.-ben. Ezt követően adódott egy lehetőség és elkezdtem az edzői pályámat. Belevágtam a kalandba, ami utólag jó döntésnek bizonyult. Nagy előrelépés volt a karrieremben, hisz régóta érlelődött bennem a gondolat, hogy felnőtt labdarúgásban szeretnék dolgozni. Korábban több lehetőséget is visszautasítottam, amikor szintén pályaedzői szerepkörben szerettek volna a stábjukban tudni különböző vezetőedzők, de most eljött az idő. A Ferencvárosnál a korábbi nagynevű vezetőedzők, Rebrov, Csercseszov és Stöger is kérte a segítségemet a nemzetközi kupában, hogy feltérképezzem az ellenfeleket, majd amikor 10 meccsen keresztül édesapám volt a vezetőedző a Fradi első csapatánál, Leandróval együtt csatlakoztam a stábjához. Máté Roland végezetül elmondta, feleségével, kéthónapos kislányával, valamint kiskutyájával érkezett Debrecenbe, ahol ebből is látszik, hosszú távon tervez.