Az előző idényben Final Four-résztvevő Metz a Storhamar vendégeként 29–29-es döntetlennel mutatkozott be a női kézilabda Bajnokok Ligája új szezonjában, most pedig a franciáknak az első győzelmük is meglett a román Gloria Bistrita (Beszterce) ellen (28–26) – az akkor a 24. születésnapját ünneplő Vámos Petra hat lövéséből öt gólt szerzett, Kácsor Gréta a túloldalon viszont nem talált a kapuba.