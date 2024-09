A hazai labdarúgás elmúlt két hetének legnagyobb híre volt, hogy Szrdjan Blagojevics és a DVSC útjai elváltak, a megüresedett debreceni kispadra pedig Máté Csabát nevezte ki a Loki vezetősége. A szakembert és szakmai stábját kedden mutatta a Debreceni VSC vezetősége, az új stáb pedig azonnal nekilátott a munkának.

Máté Csaba, a Debreceni VSC edzője

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: agresszív támadójáték várható

Egyből megindult a találgatás, hogy vajon milyen futballt játszik majd a Debreceni VSC, vajon Máté Csaba mennyire nyúl bele a csapat taktikájába.

Ennek kiderítésére leginkább Máté Csaba a Ferencvárosnál eltöltött, ideiglenes vezetőedzői korszakát érdemes figyelembe venni. Máté Csaba Sztanyiszlav Csercseszov menesztését követően 2023. júliusában vette át a zöld-fehéreket, és 10 tétmérkőzésen irányította a IX. kerületieket:

2023. július 27.: Ferencváros–Shamrock Rovers 4–0 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. augusztus 3.: Shamrock Rovers–Ferencváros 0–2 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. augusztus 6.: Fehérvár FC–Ferencváros 3–5 (NB I.)

2023. augusztus 10.: Hamrun Spartans–Ferencváros 1–6 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. augusztus 13.: Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2 (NB I., kivételesen 3-5-2-es felállásban)

2023. augusztus 17.: Ferencváros–Hamrun Spartans 2–1 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. augusztus 24.: Zalgiris Vilnius–Ferencváros 0–4 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. augusztus 27.: Ferencváros–Paks 6–1 (NB I.)

2023. augusztus 31.: Ferencváros–Zalgiris Vilnius 3–0 (UEFA Konferencia–liga selejtező)

2023. szeptember 3.: Zalaegerszeg–Ferencváros 2–6 (NB I.)

Mint az eredményekből kiderül, a szekszárdi születésű szakember ezt a periódust 9 győzelemmel, 1 vereséggel és imponáló, 39–10-es gólkülönbséggel hozta le.

Máté Csaba Szrdjan Blagojevicshez hasonlóan 4-2-3-1-es hadrendben játszatta a z FTC (kivéve a Puskás elleni vereségnél), tehát védekezésben ő is ragaszkodott a négy védős felálláshoz. A védősor előtti két mélységi középpályás közül az egyik klasszikus, védekező feladatot látott el, míg a másik inkább a támadások szervezéséért felelt. A különbség, hogy míg Blagojevics mindig hátulról akarta felépíteni a játékot akár sok passz árán is, addig Máté Csaba direktebb futball kért, a fővárosiak játékosai – főleg a mélységi irányítóként játszó Abu Fani – ha úgy látták jónak bátran vállalkoztak hosszú labdákra a védők vonala mögé beinduló csatár irányába. Fontos szerepet kapott a szárnyjáték is, Blagojevicshez hasonlóan Máté is előszeretettel alkalmazott tükörszélsőket, akiktől elvárta, hogy kihasználva a cselezőkészségüket egy az egyben is megverjék ellenfelüket, ha a helyzet úgy kívánta. Az általa irányított FTC már a saját térfelén letámadta az ellenfelet, és a szerzett labdákból egyből támadta a rendezetlen védelmű rivális kapuját, tehát vélhetően egy agresszívabb Lokit látunk majd a pályán a jövőben. Máté Csaba taktikája nagy hangsúlyt helyez a pontrúgásokra is, csapata többször volt eredményes ilyen szituációból is.