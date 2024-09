A Loki drukkerei boldogan énekeltek, froclizták a hazaiakat, és nem feledkeztek meg a nyíregyházi ”barátaikról” sem, hiszen jövő héten Szpari–Loki rangadó lesz az NB I.-ben. Ezt követően nem sokkal Máté Csaba cserélt, így megfeleződött a Kocsisok száma a pályán: Dominik helyére Szuhodovszki Soma érkezett, Dusan Lagatort pedig Victor Braga váltotta. Szépíthettek volna a lilák, de Megyeri bemutatta a második bravúrját a találkozón. Az állás lehetővé tette, hogy a nyáron igazolt, és szinte egyből megsérült horvát középpályás, Neven Djurasek tétmeccsen is bemutatkozzon a Loki együttesében. Yacouba Silue is beszállt ugyanakkor, Bárány és Dzsudzsák jöttek le, mindkét játékosnak negyedóra jutott bizonyítani az új stábnak. Nem sokkal később Meldin Dreskovics is pihenőt kapott, a helyére Arandjel Sztojkovics érkezett az utolsó 10 percre. A végén mindkét csapat már a lefújást várta, persze különböző okokból: a hazaiak szerettek volna túllenni a megpróbáltatásokon, míg a Loki focistái ünnepelni akarták a továbbjutást.

A labdarúgásban sokszor nem jön ki az osztálykülönbség a csapatok között a kupában, de ezúttal kijött, ilyen arányban is teljesen megérdemelt a DVSC Magyar Kupa sikere, amellyel a Debrecen jutott be a legjobb 32 közé.