Valami ilyesmiről álmodhat egy edző, mielőtt leül új együttese első térmeccsén a kispadra: győztes idegenbeli – na jó, itt a hazai bemutatkozás valószínűleg előrébb lenne a rangsorban – rangadó a kupában egy nagy rivális ellen. A hab a tortán, hogy a csapata gólt sem kapott, a látottak alapján teljesen megérdemelten nyert 4–0-ra a Békéscsaba otthonában szombat este. Máté Csaba belenyúlt a kezdőbe, hiszen Dzsudzsák Balázs ezúttal 6-os poszton játszott és Szűcs Tamás helyezkedett az előretolt csatárt játszó Bárány Donát mögött, illetve a nemrég igazolt Kocsis Gergő is kezdőként kapott lehetőséget jobbhátvédben. A végig magabiztosan focizó Debreceni VSC a 10. percben már vezetett Bárány remek helyzetfelismerését követően, a támadó egy lecsorgó labdát bombázott fordulásból a kapuba. Aztán Dzsudzsák bizonyította sokadjára, hogy a szabadrúgások mestere: káprázatos találattal növelte kettőre az előnyt, Fordulás után Bárány még kétszer beköszönt: előbb egy beadást fejelt be, majd egy tizenegyest értékesített magabiztosan. A DVSC igazából már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás kérdését, de dicséretes, hogy a második 45 percre sem álltak le, és a pocsék minőségű pálya ellenére igyekeztek szépen és veszélyesen futballozni. A megérdemelt győzelemmel a Loki ott van a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között.

Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC csapatkapitánya

Forrás: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Sok munka vár még a Debreceni VSC együttesére

Máté Csaba vezetőedző az M4 Sportnak adott nyilatkozatában örömét fejezte ki a nagyszerűen sikerült bemutatkozás miatt: „Jól alakult a mérkőzés: korán vezetést szereztünk, kontrolláltuk a meccset a nehéz körülmények ellenére, mert ezen a talajon nehéz volt játszani – hívta fel a figyelmet. – „Jobbára azt történt, amit mi szerettünk volna, örülünk a szép találatoknak, és hogy nem kaptunk gólt. Szerettünk volna helyzeteket kialakítani, úgy vélem ez is megvalósult, mert a gólokon felül is voltak lehetőségeink. Kértük a játékosoktól, hogy bátran menjenek bele a párharcokba, és ha van lehetőség rá, induljanak be mélységbe. Próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy a félidei 2–0 ellenére ez még nem egy megnyert mérkőzés, bármikor történhet valami, így akarjunk még gólokat szerezni, megtartva a fegyelmezett védekezést. Elindultunk egy irányba, de még sok munka vár ránk.” – értékelt Máté Csaba, aki kitért a szombati, Nyíregyháza elleni derbire is.

Jó érzés megnyerni az első rangadót, mert önbizalmat ad a játékosoknak, egy visszajelzés, hogy érdemes beleinvesztálni bizonyos dolgokba.

– hangsúlyozta a tréner.