Egymás nélkül semmit sem érünk, főleg egyetemi viszonylatban voltunk nagyon jók, akár az egész világon. A Debreceni Egyetem rengeteg dologban segít, például az egyéni tanrend is mankó számunkra. Vannak olyan tantárgyak, amelyek esetleg nehezebbek, ilyenkor igyekszek bejárni az órákra. Elképesztő érzés, hogy most kézzel fogható eredménye is van a mindennapjaimnak, remélem, a jövőben is ilyen eredményesen fogok szerepelni