A kiválóan sikerült szolnoki főpróbát követően Sopronban kezdte meg a 2024-25-ös kiírás küzdelmeit a Debreceni Egyetem alakulata. A szezon első hajdúsági kosarát az egyik nyári érkező, Anderson jegyezte egy hárompontos formájában, majd Williamson és Drenovac is gyorsan feliratkozott a pontdobók listájára. Mucius két távolija után viszont már a hazaiak jártak előrébb, melyre a DEAC azonnal válaszolt egy 7-0-s etappal, Pongó gyorsindítása után a negyed derekán időt is kért Gasper Potocnik (8-14). A rövidszünet után sokkal pontosabbá váltak a hazaiak támadásai, de a fehér-feketék is lendületben maradtak, a távolról újabb két triplát elsüllyesztő Anderson vezérletével pedig sikerült megtartani előnyüket a negyed végéig, olvasható a DEAC tudósításában.

Nagyot küzdött a DEAC

Forrás: DEAC

A második etapban két és fél percen keresztül nem talált a gyűrűbe a DEAC, majd hiába törte meg a kosárcsendet Drenovac, az egykoron Debrecenben is megforduló Molnár Márton kosaraival kiegyenlített a házigazda. Andjelko Mandics hívta magához övéit, de a cívisvárosiak támadásai továbbra is ritmustalanok voltak, Edwards hármasa és Fazekas három büntetője után pedig már ők voltak hatpontos fórban (32-26). Osztojics pontjai után sem sikerült kilábalni a gödörből, olyannyira, hogy egy perccel a nagyszünet előtt Takács visszatett lepattanójával már tíz pont volt a különbség. Az utolsó percben a szépségtapaszt Drenovac kettő plusz egyes akciója jelentette, de így is 38-31-el mehettek az öltözőbe a felek.

A második félidőben egyenlített a DEAC, sőt...

A fordulást követően két soproni kosárral szempillantás alatt ismét kétszámjegyű volt a differencia, de a DEAC is hamar elkapta a fonalat, Osztojics ziccereivel és Pongó hárompontosával megkezdték a felzárkózást. Drenovac zsákolt nagyot egy leindításból, sőt Osztojics büntetői és triplája után már újra egyenlő volt az állás (46-46). A negyed végén óriási adok-kapok vette kezdetét, előbb Williamson, majd Hőgye pontos távolijaival is már a hajdúságiak jártak előrébb, de hazai részről rendszerint érkezett válasz, így szinte támadásonként változott a vezető kiléte. A végszó azonban Hőgye Patrik nevéhez fűződött, leindításával 55-56-al zárult a harmadik tíz perc.