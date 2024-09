Múlt vasárnap befejeződött a budapesti sakkolimpia. Az elmúlt hetekben a fővárosi Koltai Jenő Sportközpontra figyeltek a sakk szerelmesei. A Hajdú-Bihar vármegyei sportszeretők a DEAC ifjú sakkozójának, Nandin-Erdene Davaademberelnek drukkolhattak. Portálunk a megmérettetés egyik hajdúsági érintettjét, Komiszár Nanettát kérdezte, aki a magyar sakkszövetség elnökségi tagja, és meccsbíró is volt a világversenyen. – Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora dolog volt a rendezés. Szerencsére a visszajelzések is pozitívak, a szervezés pedig remek volt. Megható pillanatokat is láthattam, például a messziről jött kollégák is nagyon dicsérték az országot. Nagyon színvonalas volt a világverseny, Budapest mindenkit lenyűgözött. A Magyar Sakkszövetség az elmúlt néhány évben kiemelten készült a bírók képzésére, ennek eredménye az lett, hogy negyven bíróval álltunk ki, akik mind megállták a helyüket – mondta a szakember. Komiszár Nanetta kiemelte, a mögöttük hagyott 11 nap nagyon intenzív volt, hiszen a bírók felkészülése is sok időt vesz igénybe, ennek ellenére hatalmas élményként tekint vissza a sakkolimpiára. Külön öröm számára, hogy rengeteg kulturával lehet találkozni egy-egy ilyen eseményen.

DEAC Sakk: Nandin éretten sakkozott az eseményen

Forrás: DEAC-archív

DEAC Sakk: Nandin előtt szép jövő áll

A DEAC ifjú titánja a mindössze 16 esztendős Nandin-Erdene Davaademberel, aki szerepet kapott a sakkolimpián. A fiatal sportoló remekül teljesített és Komiszár Nanetta szerint fantasztikus, hogy ennyi idősen már elmondhatja magáról, hogy olimpikon. A szakember szerint még nagy sikereket érhet el pályafutása során a cívisvárosi sakkozó. – Remek helyzetben voltunk, hogy több kategóriában is szerepelhettek a mieink. A svájci rendszernek köszönhetően voltak nehézségeink, de összességében szép eredmény van a versenyzők mögött. Annak külön örülök, hogy Nandin most már emlegethetjük úgy, mint olimpikon. Remek érzés, hogyha valakire 16 esztendősen ilyet mondhatunk. Remélem, folyamatos lesz a fejlődése, csak ezt kívánom neki – nyilatkozta.