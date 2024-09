KK Vojvodina-DEAC 55-75 (7-24, 20-16, 19-16, 9-19) DEAC: Pongó 6/6, Anderson 18/6, Drenovac 18/3, Williamson 11/6, Osztojics 20 csere: Neuwirth, Garamvölgyi 2, Kovács, Hőgye, Czermann.

Andjelko Mandics: Egy rossz szavam sem lehet a mostani mérkőzés után a csapatra, annak ellenére, hogy nagy terhelés alatt vannak a játékosok, és most a rotáció is szűkebb volt, nagyon jól játszottunk. A harmadik negyed végén volt egy kis megingásunk, de ezt leszámítva végig úgy kosárlabdáztunk, ahogy elterveztük, ez a teljesítmény már igen bíztató a bajnoki rajt előtt két héttel. Az eredmény tényleg csak másodlagos most, de egy ilyen komoly csapatot 55 ponton tartani azt gondolom, hogy a felkészülés során is nagy fegyvertény. Szombaton még vár ránk egy találkozó, amin a tervek szerint megint bővebb lesz a rotáció, bízom benne, hogy az is hasznos lesz a számunkra.