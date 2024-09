Véget ér a várakozás, szombaton a DEAC kosárlabda csapata is elkezdi a szereplését a bajnokságban. A tavaly 8. helyen végzett együttesnél a szakmai stábban és a játékoskeretben is történtek változások, erről, a felkészülésről és a várakozásokról tartott szezonnyitó sajtótájékoztatót a klub kedden. Az eseményen Bács Zoltán kancellár hangsúlyozta, a Debreceni Egyetem fontos szerepet vállal az élsportban és a tömegsportban. – Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk augusztusban kiérdemelte a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) Healthy Campus programjának platina minősítését, amellyel összesen 38 egyetem rendelkezik a világon – hívta fel a figyelmet. – A labdarúgás és a röplabda mellett a kosárlabda volt az a sport, amit az egyetem annak idején komoly szinten felvállalt, együttműködve más kosárszervezetekkel a városban a siker érdekében. Ennek eredményeként komoly eredményeket értünk el a bajnokságban és kupában is az évek alatt. De mindezt a fenntarthatóság keretein belül, mert nem fordulhat elő egy sportágban sem a DEAC-nál, hogy kimegy alólunk a talaj – jelentette ki Bács Zoltán.

Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DEAC kosárlabda együttese. A képen balról Garamvölgyi Ákos, Becsky István, Bács Zoltán, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, Amdjelko Mandics és Erdei Ádám, az esemény moderátora

Forrás: Molnár Péter

Biztos háttér a DEAC kosárlabda csapatánál is

Az előző szezon végeztével a klub vezetése azonnal elkezdte a jövő évi csapat felépítését. Elsőként Andjelko Mandics vezetőedzővel sikerült megállapodni a folytatásról, akinek a munkáját Pethő Ákos és Jávor Barna segítik majd a mostani idényben. Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője kiemelte, a klub tulajdonosi hátterének köszönhetően minden feltétel adott a tisztességes munkához – Talán ennek is eredménye, hogy a labdarúgóknál és a jégkorongozóknál is jól sikerült a szezonkezdés. A kosárlabda mindig kitüntetett sportág volt a DEAC-nál, nagy öröm, hogy mostanra már egy kosárlabda akadémia is áll a klub mögött, ahol igyekszünk a fiataloknak minél jobb felkészülést lehetőséget nyújtani. Fontos az egyetemista sportolók jelenléte a DEAC-on belül, úgy érzem ebben a tekintetben is jó úton járunk fogalmazott az ügyvezető.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna

Forrás: Molnár Péter

A szakmai stábnak két fontos szabályváltozást is figyelembe kellett vennie a csapat kialakításakor, hiszen az előttünk álló kiírásban már csak négy külföldi játékos szerepelhet a keretekben, illetve az U23-as játékosok kötelező perceit is eltörölték.

A stáb kinevezését követően négy, az előző idényben is Debrecenben pattogtató játékosával állapodott meg a folytatásról a klubvezetés. A 2024-25-ös szezonban Mócsán Bálint, Djordje Drenovac, Garamvölgyi Ákos és Neuwirth Bence ás Andre Williamson is a Debreceni Egyetem együttesét erősíti.