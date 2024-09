Egy szerdai Szeged elleni találkozóval és egy újabb utazással a lábakban ezúttal már a vajdasági Gajdobra városában vendégszerepelt a DEAC kosárlabdacsapata. Andjelko Mandics már a találkozó előtt kihangsúlyozta, hogy ezúttal sem az eredmény a legfontosabb, sokkal inkább, hogy a napokban élesben is kipróbálhassák az edzésen gyakoroltakat, valamint minél többen pályáraléphessenek mérkőzésszituációban. Az első félidő csak nyomokban tartalmazta a barátságos mérkőzés stílusjegyeit, a hazaiak már a feldobást követően elképesztően kemény, a sportszerűség határát súroló védekezést mutattattak. Hamar rendkívül feszültté vált a találkozó, rengeteg személyi hiba és technikai fault jellemezte az összecsapást. A nagy adok-kapokból a vendéglátók jöttek ki jobban, s gyakorlatilag már a nagyszünetre eldöntötték a mérkőzés sorsát. A DEAC-nak ugyanakkor volt tartása, javuló játékot mutattak a fordulás után, olyannyira, hogy a második húsz percet meg is nyerték a fehér-feketék, annak ellenére, hogy 23 percnél senki sem töltött többet a parkettán. A négynapos túra hátralévő napjain még két meccs vár Neuwirth Bencéékre, Szerbia egyik legjobb csapata, a KK Vojvodina után a KK Joker együttesével is összecsapnak majd.

Kyan Anderson, a DEAC kosárlabda csapatának irányitója.

Forrás: DEAC-archív

DEAC kosárlabda: Az eredmény most másodlagos

Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője elmondta, a terveknek megfelelően bővebb rotációval játszotta a csapat az edzőmérkőzést, mert fontos volt, hogy a fiatalok is minél többet szerepeljenek. – Egyrészről négy nap alatt négy mérkőzést játszunk, másfelől nekik is fontos, hogy a szezon kezdetére ők is a lehető legjobban készen álljanak.

Az első félidő teljesítményével és hozzáállásával nem vagyok elégedett, ugyanakkor örülök neki, hogy egy olyan védekezés ellen is gyakorolhattunk, amivel még nem találkoztunk eddig.

A pénteki Vojvodina elleni meccsen kiderül, hogy hol is tartunk valójában, inkább a mutatott játékra leszek kíváncsi, ilyen erőltetett menetben az eredmény továbbra is csak másodlagos – nyilatkozta a szakember.