A DEAC férfi futsalcsapata az NB I. ötödik fordulójában a Kecskemét otthonában vizitált csütörtök este. Több szempontból is nehéznek ígérkező meccs várt Tihanyi Csaba legénységére. Elég csak arra gondolni, hogy az ellenfél az előző idényben ezüstérmet szerzett az élvonalban. A kecskemétiek játékereje mellett az is gondot okozhatott, hogy a debreceni keret nem lehetett teljes, ugyanis Faragó Ádám és Vass Ottó sem léphetett pályára. Érdekesség, hogy a hazaiak kapuját az a Krajcsi Bence őrizte, aki 2017 és 2023 között a DEAC-ot erősítette, számolt be az egyetemisták honlapja.

https://deac.hu/futsal/alulmaradtunk-a-kecskemet-otthonaban/

Forrás: deac.hu

Beragadt a DEAC az elején

A találkozó elején Pál Patrik löketét szép vetődéssel tolta szögletre a Faragót helyettesítő Vincze Szabolcs. Nem sokkal később Kajtár próbálkozását hárította 20 esztendős kapus. A másik oldalon Balázsi Attila tesztelte Krajcsit, aki állta a sarat. Az első félidő derekához közeledve Pál góljával megszerezte a vezetést a házigazda. Nem sokkal később már 2-0 állt a kijelzőn, mivel Fekete Márk átlövése is a DEAC kapujában kötött ki. Nem okozott meglepetést az, hogy Tihanyi Csaba nem várt tovább az időkéréssel. A tizenharmadik minutumban még nehezebbé vált a helyzet debreceni szempontból, ugyanis egy szöglet után Kajtár Mátyás Krisztián lőtte ki a hosszú sarkot. A szünetig nem módosult az eredmény, így jelentős javulásra lett volna szükség a folytatásban.

A második félidőben próbált faragni a különbségen a DEAC, de Krajcsi többször borsot tört az orruk alá. A 30. percben Haász középre tett labdája végül Sallai Bencét érintve jutott a gólvonalon túlra. A hátralévő időben előbb Balázsi, majd Franchu is beköszönt, ezzel a két villanással 4-2 lett a végeredmény. Franchu egyébként az öt a négy elleni felállásból profitált, a nyáron a Székelyudvarhely gárdájától érkező Balázsi Attila pedig először volt eredményes az NB I.-ben.

Sok idő nem lesz a pihenésre, hiszen hétfőn 18 órakor az Újpest vendégeskedik a DESOK-ban.