Harsány szurkolás és barátságtalan idő közepette kezdődött a találkozó Karcagon, ahol az NB III. Északkeleti csoportjának harmadik helyezettje fogadta a listavezető DEAC-ot, amely mind a nyolc eddigi meccsét megnyerte, olvasható a deac.hu-n. A házigazdák nekiestek az ellenfelüknek, munkát adva a debreceni védelemnek. Nem sokkal később a DEAC is életjelet adott magáról, nem is akárhogyan: egy visszagurított labdát Sándor Tamás lőtt el kapásból, a labda a kapus és a léc közreműködésével ment fölé. A huszadik perc után teljesen kiegyenlítetté vált a játék, sőt, a karcagi kapusnak kétszer is bravúrt kellett bemutatnia 10 másodpercen belül! Néhány helyzet erejéig a házigazdák is foglalkoztatták a debreceni védelmet, ám a vendégek voltak közelebb a vezetés megszerzéshez. Két perccel a szünet előtt azért nem szerzett gólt a Karcag, mert ez a sportág nem kézilabda: a játékvezető jogosan ítélt kifelé.

Kikapott a DEAC Karcagon

10 percen belül 2 gólt kapott a DEAC

Rémálomszerűen kezdődött a második játékrész, tíz percen belül két gólt is kaptunk, holott ennek semmi jele nem volt. A gólok sokkolták a debreceni csapatot, egy ideig nem tudtak reagálni a történtekre. De amikor igen, akkor rögvest átvették a játék irányítását a DEAC-osok. Azonban sem szabadrúgásból, sem átlövésből – Sándor Tamás próbálkozott – nem sikerült a kapus mögé juttatni a labdát. Az utolsó negyedórában mindent egy lapra feltéve rohamozott a Debreceni Egyetem, ám szinte lehetetlen volt feltörni a házigazdák védelmét. Gyanítható volt, hogy odalesz a veretlenség. Sajnos ez bekövetkezett, bár némi szerencsével ezt a mérkőzést megnyerhette volna a DEAC.

Megszakadt a veretlenségi sorozatunk, amit nyilván sajnálunk. Mondtam a srácoknak a lefújás után, hogy nincs miért szégyenkezniük, tulajdonképpen az első félidőben eldönthettük volna a meccset. Azok a helyzetek nem mentek be, ellenben a hazaiak egy jól eltalált lövéssel megszerezték a vezetést, majd lőttek még egy gólt, és nyertek

– fogalmazott a klubhonlapnak Urbin Péter vezetőedző.