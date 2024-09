Kiválóan indította az Erste Liga 2024/2025-ös szezonját a Debreceni Egyetem: előbb a bajnok Fradi vérzett el a Debreceni Jégcsarnokban, majd egy héttel később, pénteken a FEHA 19 együttese kapott ki 6–2-re ugyanott. A székesfehérváriak elleni első és a hatodik gólt Mihalik András ütötte, azaz keretbe foglalta teljesítményét – írta a deac.hu.

DEAC: Hatékonyak lennének

– A Fehérvár ellen általában két forgatókönyv szokott megvalósulni, egyik esetben hamar vezetést szerzünk, végig kontrolláljuk a meccset és magabiztosan nyerünk, vagy pedig könnyelműen kezdjük a mérkőzést és ezzel ráerősítünk az önbizalmukra – vallotta meg a támadó. – Örülök, hogy a tegnapi meccsen az előbbi történt, nem volt kérdés egy percig sem, hogy melyik a jobb csapat. Pozitívum, hogy két meccsen 13 gólt szereztünk, szerintem látszik a csapaton, hogy élvezzük, amit csinálunk, remélem a lelátón is így vélekednek a szurkolók, igyekszünk kreatívan és hatékonyan játszani – fogalmazott Mihalik András, aki a vasárnapi összecsapásra is rátért. – A dunaújvárosi mérkőzésen a legfőbb célunk, hogy megőrizzük veretlenségünket, az elmúlt években nem volt könnyű ott játszanunk, olykor fontos pontokat hagytunk náluk. Úgy gondolom, mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, és nekünk kell irányítani a játékot, finomítani kell egy kicsit a védekezésünkön és fenn kell tartanunk a támadásaink hatékonyságát. Szoros találkozóra számítok, de ha akkora odaadással és önbizalommal játszunk, mint az előző két mérkőzésen, jó esélyünk van a győzelemre – nyilatkozta az U19-es válogatott hokis, aki szerint remek a csapaton belüli kohézió. – Nagyon jó a hangulat, felnőtt karrierem során nem tapasztaltam még ilyet. Ez talán a jégen is megmutatkozik: a passzok minőségében és a kreativitásban. Még csak szeptember van, nagyon hosszú az út a szezon érdemi részéig, de szerintem jó alapokról indulunk, remélem, hogy az idő múlásával még inkább összehangolódunk, kialakulnak a sorok és mindenki megtalálja a helyét a gárdában. Mindezeket alapul véve izgalmas szezon előtt állunk, bármi megtörténhet, mindenesetre szeretnénk meglepetést okozni.