A Dunaújvárosi Acélbikák gárdája volt az ellenfele Vaszjunyin Artyom csapatának, amely két győzelemmel indult a 2024/2025-ös idényben. A házigazda gárda nem nyitott ilyen parádésan, várható volt, hogy a hajdúságiak lesznek eredményesebbek. Jól kezdett a DEAC, a hazaiak kapusának két alkalommal is védenie kellett. Nem váratott magára sokáig az első gól, Mihalik Gergő már a harmadik percben betalált egy kontra végén. Nem sokkal később kettővel mentek, ugyanis Jevgenyij Mozer is betalált. Viharos volt az első etap, köszönhetően a hajdúságiaknak, ugyanis a kilencedik percben Mihalik András beütötte a harmadik gólukat, ezzel nagyjából eldöntve a harmadot. Ugyan akadt a dunaújvárosiak előtt is lehetőség, de Szeles Martin eszén nem tudtak túljárni – olvasható a DEAC honlapján.

A DEAC magabiztosan győzőtt

A fordulás után is az egyetemisták diktálták a tempót, bár a hazaiaknak is volt fellángolásuk, érezhető volt, nem adták még fel az Acélbikák játékosai. Több mint két perce zajlott a második harmad, amikor Mihail Bucskin beverte a negyedik gólt is, fölényessé téve a cívisvárosi előnyt.

A gól után nem sokkal leküldték két percre Molnár Dávisot, majd szépítettek a vendéglátók, Jensen révén. Ezt követően sokáig állt a játék, a bírók „megvideózták” a találatot, dönteni azonban csak percekkel később tudtak, érvényesnek nyilvánítva a találatot. Alig valamivel később újabb gólt szerezhetett volna a Dunaújváros, ám Novotny az utolsó pillanatban mentett, ez is helyzet volt. A végén Mozer majdnem gólt ütött emberelőnyből, de a hazai cerberus nagyot védett.

Mihalik András húzta a korongot a kapuvasra, ezzel megadta az alaphangját a harmadik játékrésznek. Jakabfy Sámuel pedig még nagyobb hangulatot csinált a debreceni drukkereknek, ugyanis tiszta helyzetből beütötte az ötödik találatukat is. Tizenkét perc volt hátra, amikor Tóthnak többször is védenie kellett a DEAC-osok lövései nyomán, sokkal jobbak voltak a fekete-fehérek. Bukor is könnyen beköszönhetett volna, de ismét Tóth volt jó helyen. A hajrára belemelegedtek az újvárosiak, két gólt is ütöttek, előbb Ritter, majd újfent Jensen révén. Azonban ez már semmit nem változtatott az összképen, a DEAC magabiztosan győzött.