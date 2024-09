A FEHA 19 együttese volt a vendég pénteken a Debreceni Jégcsarnokban, a Fradi elleni győztes nyitány után pénteken. Mint a deac.hu írja, remekül kezdett a házigazda, még tíz perce sem tartott a találkozó, amikor már két góllal vezetett a DEAC. Előbb Mihalik András volt résen, és ütött gólt a fehérvári kapuba, majd nem sokkal később Jevgenyij Mozer is eredményes volt. Ezzel megadták az alaphangot a házigazdák. Kitűnő volt az iram, és a fekete-fehérek több ízben is növelhették volna előnyüket, ha pontosabban céloznak.

Magabiztosan nyert a DEAC jégkorongcsapata

Forrás: deac.hu

DEAC: nem volt kérdés, melyik csapat a jobb

A második húsz perc is lendületes játékot hozott, köszönhetően a vendéglátóknak. Hamar megszerezte harmadik gólját is a Debrecen, Mihail Bucskin köszönt be a fehérváriaknak. A támadó egy kipattanót vágott a hálóba, szép mozdulattal. Jól játszott a DEAC, és szenvedett a Fehérvár, amely nem tudott közelebb kerülni a szépítéshez. Nem sokkal később Mihalik Gergő lőtt kapura, ám blokkolt a vendégek védelme. Hatalmas elánnal támadott a DEAC, Stensson is betalált, majd Alapi szépített.

Nem volt kérdés, hogy melyik gárda nyeri a találkozót, különösen azt követően, hogy Mozer újra eredményes volt. Ötven perc telt el, amikor Mihalik András ismét beköszönt, a hajdúsági támadó a második gólját ütötte ezen az estén. A végeredményt Antonijevics állította be. A DEAC a második meccsét is megnyerte a szezonban az újonnan igazolt játékosainak, és a fiatal Mihaliknak köszönhetően. Nincs sok idő az ünneplésre, ugyanis a fekete-fehérek vasárnap 17 órától a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában szállnak harcba a pontokért.