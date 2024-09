Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a DEAC jégkorongcsapata szerdán délelőtt a Dóczi utcai sportcampuson található Teniszke II.-ben. Az eseményen többek között szó esett az elmúlt hónapok történéseiről, az idei célokról, továbbá hivatalosan is bemutatták a gárda új mezét. Beszédet mondott Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője, Vaszjunyin Artyom, a klub vezetőedzője, valamint Mihalik András, a csapat játékosa.

A DEAC jégkorongcsapatának szezon előtti sajtótájékoztatóján: Mihalik András, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, Barcsa Lajos és Vaszjunyin Artyom

Fotó: Molnár Péter

Népszerű a DEAC jégkorongcsapata

Barcsa Lajos azzal kezdte, hogy a jégkorongnak nagy szerepe van a cívisvárosban, a sportág rendkívül népszerű.

A DEAC meccsein a jégcsarnokban rendre telt ház van, látszódik, hogy Debrecenben nagyon sokan szeretik a hokit. A felnőtt csapat mellett az utánpótlásra is büszkék lehetünk, megközelítőleg háromszáz fiatal jégkorongozik a városban.

Ez óriási elköteleződés a szülők részéről is, hiszen hetente több alkalommal viszik gyermekeiket az edzésre, hétvégén pedig vannak a meccsek, gyakorlatilag egy családi programmá válik. Debrecenben megvan a megfelelő infrastruktúra, hogy valaki kiteljesedjen a sportágban – hangoztatta az alpolgármester, aki hozzátette, örömteli, hogy a DEAC és a DHK között jó az együttműködés. – Debrecenben sikeres a jégkorong, ez, hogy így maradjon, természetesen a jó szereplés is kell. Az a cél, hogy minél többen sportoljanak a városban – tette hozzá Barcsa Lajos.

Barcsa Lajos arról is beszélt, hogy Debrecenben rendkívül népszerű a jégkorong

Fotó: Molnár Péter

Több minden is változott, de a cél továbbra is ugyanaz

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna arról is említést tett, hogy az utóbbi időszakban sportág az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került, országos szinten is sok változás történt. – Minden szereplőnek fontos, hogy a jégkorong megmaradhasson Debrecenben. A szövetségben elnökváltás történt, a DEAC-nál tapasztalt problémák pedig remélhetőleg közelebb kerültek a budapesti központhoz, „közelebb kerültünk a tűzhöz”. Ugyanis az eddigi szakosztályvezetőnk, Fucskó Tamás az Erste Liga főtitkára lett, továbbá abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy engem beválasztottak a szövetség gazdasági bizottságába. Helyét jelenleg nem töltöttük be, a munkakört kettéosztottuk – a gazdasági részt én viszem tovább, a szakmai rész pedig a vezetőedző feladata lesz. Ami elkezdődött, miszerint egyre több saját nevelésű fiatalt építünk be a csapatba, szeretnénk azt folytatni, erre pedig biztosíték Vaszjunyin Artyom személye, aki az utánpótlásban is sokat dolgozott.

A felnőtt csapat részben egy üzleti vállalkozás is, győzelmeket kell letenni az asztalra. Sokat dolgozik a szakmai stáb azért, hogy minél többen legyenek a lelátón. Igyekszünk tovább nyitni a nézők felé, a tervek szerint szurkolói ankétot is szervezünk majd

– fogalmazott a DEAC ügyvezetője.