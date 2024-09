A Magyar Lovassport Szövetség idén ünnepli 100. évfordulóját, és már a létrejöttekor is a legnépszerűbb, legnagyobb szakág a díjugratás volt, így bajnoksággal kezdték az alakuló évet, vagyis a hétvégi ob centenáriumához érkezett. A pályákat Németh Zoltán nemzetközi pályaépítő állította össze – olvasható a deac.hu-n.

Nem volt jobb a DEAC-os ifj. Szabó Gábornál és Mezőhegyes Chabalánál a centenáriumi ob-n

Forrás: deac.hu

Ifj. Szabó Gábor már az első napon bebizonyította Szilvásváradon, hogy nem véletlenül tartják az ország egyik legjobb díjugratójának. A bajnokság elődöntőjében – amelynek elbírálása a C-szabály szerint volt, tehát a lovasok hibapont helyett időbüntetést kaptak – hibátlanul teljesített Mezőhegyes Chabalával, és mindössze 61 tizedmásodperccel csúszott le az első helyről a közlemény szerint.

Tiszteletkörre ment a nyereményautóval a DEAC lovasa

A páros a szombati középdöntőben is jól teljesített, így az élről várta a vasárnapi 150-155 cm-es finálét, ahová a legjobb 16 kvalifikálta magát. A DEAC díjugratója ezúttal sem hibázott, mindkét fordulóban hibátlant lovagolt (ő volt az egyetlen, akinek ez sikerült mindhárom napon) Chabala nyergében,

és nagy fölénnyel megnyerte az országos bajnokságot, pályafutása során harmadszor!

A hagyomány idén sem szakadt meg, hiszen a 2,2 millió forintos pénzdíjak és különdíjak mellett ifj. Szabó Gábor most is átvehette a győztesnek járó Fiat 500 Hybrid személygépkocsit, amivel a Lipicai Stadionban repeszthetett is egy tiszteletkört.