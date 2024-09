A mindig erős csapattal rendelkező Gyergyói HK otthonában lépett fel a DEAC a jégkorong Erste Liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A gyergyóiak fenték a fogukat a százszázalékos cívisekre, és le is győzték őket.

A DEAC hokisai először kaptak ki ebben a szezonban

Forrás: DEAC

Nem a DEAC szája íze szerint alakult a meccs

A debreceniek tudósítása alapján alapos adok-kapokkal indult a meccs, talán valamivel több DEAC-helyzettel. Ez mit sem jelentett, amikor Sylvestre ütött közelről gólt. Mire pánikba estünk volna, jött az újabb baj, Bodó a hatodik percben mattolta a hajdúsági védelmet. Alig valamivel később Culigin szépített. Ebben a harmadban még Dobmayer is gólt szerezhetett volna, de mentettek a házigazdák.

A következő játékrészben Bodó megint betalált, kétgólosra növelve a gyergyóiak előnyét, ám erre volt válaszunk, ugyancsak Culigin révén. Megint csak egy gól volt a különbség. Sőt! Az eddig is nagyon hasznos és a korábbi mérkőzéseken többször eredményes Jevgenyij Mozer egyenlített. A gól után emberelőnybe kerültünk, de nem tudtuk kihasználni, talán ez volt a fordulópont.

Várható volt, hogy nekiugrik a Debrecennek a hazai együttes, amely a 43. percben Mihalik kiállítása után előnybe került. Ebből bizony gól lett, és a negyedikre mér nem volt válaszunk. Annál is inkább, mert még esett három gól. Geradis, Orban és Vajrjanem is eredményes volt, a DEAC így igen erősen szabott zakóval távozott, bár a különbség túlzó. Vasárnap Csíkszeredában lehet, és kell is javítani.

– Úgy vélem, a kulcsmozzanat a kettős emberhátrányunk volt a harmadik harmadban, illetve emberelőnyben talált a Gyergyó két szerencsés gólt, az elsőt és a negyediket.

Nálunk nem mentek be a helyzetek, negyven percig több gólhelyzetet teremtettünk, de nem voltunk ma annyira hatékonyak, mint az ellenfél. Megérdemelten nyert a Gyergyó

– nyilatkozta Vaszjunyin Artyom vezetőedző.