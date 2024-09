A férfi futsal NB I. negyedik fordulójának nyitómeccsén a DEAC a címvédő Haladást fogadta pénteken a DESOK-ban. A szombathelyiek ebben a szezonban is nagy célokat tűztek ki, így nem várt könnyű mérkőzés Tihanyi Csaba legénységére – olvasható a deac.hu-n.

Kikapott a Haladástól a DEAC futsalcsapata

Forrás: deac.hu / Derencsényi István

Nem volt ellenszere a DEAC-nak

Már a második percben megszületett a találkozó első gólja: egy szabadrúgás-variáció után a lekészített labdát Dróth Zoltán lőtte Faragó Ádám kapujába. Nem sokkal később Hadházi Sándor Máté cselezgetett, majd tüzelt, de szerencsére Faragó védett. A DEAC kapusának a folytatásban is többször akadt dolga, ennek ellenére az eredmény egy ideig nem változott. A félidő közepén Dróth megint megvillant, a Hali klasszisa Kovács Ádám szorításában kapura fordult, a bombája pedig a kapufát is érintve jutott a gólvonalon túlra. Nem sokáig szerepelt 0-2 a kijelzőn, mivel a 11. minutumban Da Rosa Schlemper is beköszönt, ezzel már hárommal vezettek a vendégek. A 15. percben kozmetikázott a Debrecen az eredményen: Gonzalo Galán Carsí lőtte a kapu előterébe a labdát, amit végül Győri Balázs kotort be. A szünet előtt Dróth még kiosztott egy gólpasszt is, az akciót Vatamaniuc-Bartha Dávid fejezte be, ezzel pedig visszaállt a háromgólos különbség.

A szünet után Vass Ottó veszélyeztetett, de a Hali kapusa üggyel-bajjal hárított. A Haladás a fórja ellenére sem vett vissza, ezt támasztja alá, hogy Hadházi egy balról érkező centerezés után betalált, majd a 34. percben Sipos Gergő is feliratkozott a gólszerzők listájára. A hátralévő időben nem tudott közelebb zárkózni a DEAC, vagyis a szombathelyiek 6-1-re diadalmaskodtak. Az egyetemi klub legközelebb szeptember 12-én bizonyíthat a bajnokságban, ekkor Kecskeméten vendégeskedik.