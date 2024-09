DEAC–Rubeola meccset rendeztek péntek este a férfi futsal NB I.-ben. Mindkét gárdának kellett volna a sikerélmény, hiszen az eddigi hét fordulóban Tihanyi Csaba legénysége négy, az újonc pedig csupán három pontot szerzett.

Kiütötte a DEAC a Rubeolát

Forrás: DEAC

Már a szünetben három gólt láthattunk

A mérkőzés elején a debreceniek ellenfele többször is veszélyeztetett, de Sulyok és Fellegi próbálkozása sem jutott a kapuba, olvasható a DEAC tudósításában. A kezdeti nehézségek után a hazaiak is felvették a fordulatszámot, ezt jelzi, hogy Galán a kapufát, Tóth Barnabás pedig a lécet találta el. Nem sokkal később Balázsi Attila szép cselekkel jutott el helyzetig, ám a lökete mellé ment. A félidő derekán egy jobbról érkező centerezést követően Tóth volt eredményes. A 19 éves tehetség erre a pillanatra biztos sokáig emlékezni fog, ugyanis először köszönt be az NB I.-ben. A tizenötödik minutumban Balázsi asszisztjából Galán profitált, ezzel 2–0-ra módosult az eredmény. A tizenhatodik percben a vendégek hatodik szabálytalansága miatt a házigazdák tízméterest kaptak, Vass Ottó lába nem remegett meg.

A DEAC egyre csak növelte az előnyt

A második játékrészben sem változott a játék képe, így egyre inkább kinyílt az olló. A 24. percben Galán passzolt volna Franchunak, ám a menteni igyekvő Nagy Norbertről került a labda a gólvonalon túlra. Az öngólt követően Franchuval és Krajnyákkal is a kapufa babrált ki. A nagy hátránya miatt a Rubeola elővette az öt a négy elleni felállást. Ez sem hozta meg az áttörést a Pest vármegyeieknek, sőt, a fekete-fehérek növelték a fórt. Előbb Franchu önzetlen passzából Faragó Lajos vette be a kaput, majd a légiós megmutatta, hogy akkor sem jön zavarba, ha neki kell befejezni az akciót. A 40. percben is folytatták az örömjátékot, előbb Győri Balázs ünnepelhetett, majd a 8–0-s végeredményt Tóth állította be.

Ezzel a magabiztos győzelemmel megszakadt a DEAC hat meccsből álló nyeretlenségi sorozata.