Rangadóval kezdődött az Erste Liga 2024/2025-ös szezonja a DEAC jégkorongozói számára, ugyanis pénteken este a magyar bajnoki cím védője, az FTC-Telekom látogatott a Debreceni Jégcsarnokba. A zöld-fehérek bombaerős kerettel érkeztek, ám a házigazdák is jónak tűnő igazolásokat hajtottak végre a nyáron. Nehéz feladat előtt állt a cívisváros az alapszakasz első fordulójában, ennek ellenére a csapat és a szép számú szurkolótábor bízott benne, hogy meglephetik a Fradit, írja a deac.hu.

Nyert a DEAC az Erste Liga első körében

Forrás: Derencsényi István / deac.hu

A két kapu előterét két kiváló cerberus, Hetényi Zoltán és Nagy Kristóf foglalta el a mérkőzés kezdetén, amely remek hangulatban indult. És még frenetikusabb miliőben folytatódott, hisz mindössze 34 másodperc elteltével megszerezte a vezetést a DEAC. A Dobmayer Dominiktől kapott korongot Anton Senfeld vágta a vendégek hálójába. Micsoda kezdés! Lendületben maradt az egyetemi alakulat, és a 3:11-nél újabb találattal sokkolta a zöld-fehéreket, ezúttal Nyikita Usztyinenko volt az előkészítő, Jevgenyij Mozer pedig a végrehajtó. Tizenöt perc elteltével már hárommal ment a Debrecen, Mozer ugyanis duplázott. Az FTC edzője le is cserélte kapusát, helyére Arany Gergely állt be. Ezt követően őrület vette kezdetét, alig több mint három minutum alatt egalizált a Fradi. Ám erre is volt válasza a DEAC-nak, 18:03-nál Alexander Stensson ütött gólt, ismét náluk volt a vezetés. Ezt követően Vojtech Klozt küldték ki két percre.

Hét gólig meg sem állt a DEAC

A második játékrész első percei hasonlóan nagy küzdelmet hoztak, lehetetlen volt megjósolni, melyik gárda örülhet majd a végén. Kettős kiállítás következett durva játékért, a házigazdáktól Galoha, míg a fővárosiaktól Razumnyak ült ki pihenni. Gólokban szűkölködtek a felek, azonban amiért testre ütött, Kestila is lement a jégről a Fradiból 32:08-nál. Sorjáztak a DEAC-emberelőnyök, mert Payne is padra kényszerült, abban bízott a DEAC, hogy az egyik fórból gólt tudnak ütni. Így is lett! A remekül játszó Mozer az ugyancsak agilis Senfeldnek adott gólpasszt, ezzel lett 5–3. Sajnos nem tartott sokáig a hajdúsági publikum öröme, ugyanis Vidoli hamar szépített. Még mindig nem dőlt el semmi.