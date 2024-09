Nem rendeznek fordulót a hétvégén az NB III.-ban, ugyanis a 3. kör meccseire kerül sor a MOL Magyar Kupában. A bajnokságot 100 százalékos teljesítménnyel vezető DEAC focicsapatának másodosztályú ellenfelet sorsoltak ki, a szintén jól teljesítő BVSC-Zugló szombaton 15 órától vizitál a Dóczy utcai Sportcampuson. Az egyetemisták honlapja Urbin Péter vezetőedzőt kérdezte a találkozóval kapcsolatos várakozásairól. – Izgatottan várjuk a szombati kupamérkőzést, amelyen két jó formában lévő gárda találkozik majd – nyilatkozta a tréner. – A BVSC-Zugló az ötödik helyen áll az NB II.-es bajnokságban, az eddig lejátszott hat meccse után még veretlenül. Hála istennek mi is jól kezdtük a szezont, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a nézők egy kiváló összecsapást lássanak, remélem, sok szurkoló előtt mérkőzhetünk. A fővárosiak fizikális futballt játszanak, sok párharccal, ebben is fel kell vennünk velük a harcot. Természetesen szeretnénk itthon nyerni, ehhez taktikus és megalkuvást nem ismerő játékra lesz szükség a csapatomtól, és az is döntő lesz, miként sikerül kihasználnunk az adódó lehetőségeinket az ellenfél kapuja előtt – vélekedett Urbin Péter.

Urbin Péter, a DEAC focicsapatának edzője

Forrás: Molnár Péter

DEAC foci: élőben közvetítik a meccset

Aki nem tud személyesen kilátogatnia mérkőzésre az se búsuljon, ugyanis a DEAC YouTube-csatornája élőben közvetíti majd a találkozót.