A gyergyói négygólos fiaskó után vasárnap este a Sport Club Csíkszereda otthonában szerepelt a DEAC az Erste Liga alapszakaszának meccsén. A hajdúságiak az első három találkozójukat megnyerték, a negyedik rosszul sikerült, a szeredai viszont remekül – számolt be róla honlapján a DEAC. Mindössze hat perce tartott a találkozó, amikor már vezetett a DEAC, ugyanis egy kiváló Galoha-átadás után Ilja Culigin bevarrta a korongot a hosszú sarokba. Nem sokkal később ismét a fehérorosz debreceni légiós villant, közelről beverte a másodikat is. Ezzel még nem volt vége a gólgyártásnak, hiszen Kreisz Brúnó, majd Galoha is bevette a hazai kaput, szinte máris eldöntötték a meccset.

Hatalmas győzelmet aratott a DEAC

Forrás: DEAC

A második harmad elején emberhátrányba került a Debrecen, mégis gólt szerzett, egy kiváló ellentámadás végén Senfeld ütött gólt éles szögből, a kapusnak esélye sem volt a felső vas alá tartó korong hárítására. Mivel kétszer is hátrányban játszott a debreceni gárda az ötödik gól után, Hetényinek is akadt dolga, ám a hálóőr ezúttal is bizonyította klasszisát. Persze, nem volt azért nehéz helyzetben a DEAC, Mihalik Gergő átlőtte a korongot a jobb oldalon érkező Kloznak, aki kegyetlenül ráverte a pakkot, a kapus kicsit mellényúlt, ezzel meglett a hatodik találat is.

A DEAC nyugodtan játszhatott a végén

Adorján védésével indult a harmadik etap, majd Ferencz-Csibi kínálta meg egy lövéssel a DEAC kapusát, Hetényi magabiztosan védett. Ez a harmad sem maradt sokáig gól nélküli, ugyanis Usztyinenko vágott egy nagy dugót. A játékrész hátralévő ideje nem volt túl izgalmas, valójában a Csík nem volt többre képes, a DEAC pedig nyugodtan korcsolyázott nagy előnye tudatában. Persze, a Debrecen még tett arról, hogy nyugodt legyen, hiszen Mihail Bucskin beütötte a nyolcadik szeget is a házigazdák koporsójába, ezzel lezárva a találkozót.