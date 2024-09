A sorozat folytatódik, szeptember 14-én, szombaton 9 órától rendezik a Cívis Motorsport Kupa utolsó előtti, negyedik fordulóját a Dakar Ringen. A hajdúhadházi aszfaltcsíkon az idei szériában már száguldottak a versenyautók, s igen emlékezetes maradt a júliusi megmérettetés a résztvevőknek, hiszen a helyszín nevéhez méltó melegben, már-már afrikai hőségben kellett bizonyítaniuk a pilótáknak. Az időjósok szerint a hét végén sokkal barátságosabb időjárás, 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet várja majd a versenyzőket és a nézőket Hajdúhadházon.

Ismét elszabadulnak a lőerők, benzingőz szaga lengi majd be a levegőt Hajdúhadházon

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Négy kilométer

Ahogy azt már megszokhattuk, a szervezők most is készültek egy „kis” meglepetéssel: az újítás az lesz, hogy minden eddiginél hosszabb, új nyomvonalú pálya várja a versenyzőket, futamonként négy kilométert kell megtenniük a pilótáknak. A nevezés már megkezdődött, az első pár napban több mint félszázan jelezték indulási szándékukat a hajdúhadházi szlalomversenyre. Aki még nem nevezett, nem késett le semmiről, az online jelentkezésen túl, akár a verseny napján, a helyszínen is lehet regisztrálni a megmérettetésre.

A hagyományokhoz hűen, a versenyre bárki nevezhet, aki kedvet érez ahhoz, hogy szabályos keretek között kipróbálja tudását, illetve az autóját.

A versenyzésre kiéhezett pilóták több kategória közül választhatnak, a lehetőség mindenki előtt adott, ugyanis nem szükséges bukócsővel felszerelt autó, akár utcai négykerekűvel is el lehet indulni, viszont a bukósisak használata kötelező.

Kiélezett csaták

Vélhetően lesznek olyanok, akiknek a szombati lesz az első viadal ebben a szezonban, ám a többség rutinos (amatőr) versenyzőnek számít. Miután kupasorozatról beszélünk, így érdemes pillantást vetni arra, hogyan áll a küzdelem az egyes kategóriákban. Az 1001 köbcenti alattiak mezőnyében rendkívül nagy a harc az első helyért, Fazekas Zoltán (Trabant) 46 ponttal vezet, mögötte holtverseny alakult ki, Prutyán Mihály (Trabant), valamint ifjabb Farkas Sándor (Suzuki) mindössze egyetlen ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a listavezető. A következő kategóriában (1001-től 1601 köbcentiig) Mányi László (Citroen) magabiztosan áll az élen 56 egységgel, mögötte a 35 pontos Nagy Péter (Trabant) és a 31 pontos Szarka János (Suzuki) következik. Az 1601-től 2001 köbcentiig nevezők közül Deczki Tamás (Mitsubishi) a listavezető 53 ponttal, ám iparkodnia kell, mert a második pozícióban található Borbély Mihály a legutóbbi két fordulóban előtte végzett, s így 41 ponttal rendelkezik.