Ugyan ki ne tudná, ki az a Cristiano Ronaldo? Az állítás, miszerint a világ legismertebb embere, sem túlzás, hiszen az egyik közösségi oldalon (Instagram) a portugál klasszist követik a legtöbben – több mint 600 millió ember –, ha futballról van szó, biztosan minden szurkoló hallotta már a nevét. „CR 7” a hetekben szerezte meg profi pályafutása 900. gólját, amellyel a világ legeredményesebb labdarúgója. Egy neves sportoldal összeszedte, mely együttesek/válogatottak ellen talált már be a világ legismertebb hetes mezszámú centere. A klubok között van magyar csapat is, a világsztár bizony a Vasutas kapuját is bevette karrierje legelején.

Cristiano Ronaldo a DVSC ellen is eredményes volt

Forrás: NS-archív

Cristiano Ronaldo, DVSC: közös a történelem

Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis igazán a Real Madridban kezdte el ontani a gólokat, de előtte hazájában és Angliában is letette a névjegyét. A jelenleg a szaúdi Al Nassrban futballozó világsztár kapcsán olyan statisztika látott napvilágot, amelyre a legrutinosabb DVSC-drukkerek biztosan emlékeznek: a Manchester UTD–DVSC Bajnokok Ligája selejtezőjén betalált az akkor húsz esztendős luzitán szélső. Ahogy mondani szokás: a többi már történelem.