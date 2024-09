Immár 18. alkalommal rajtolt el a Coop Rally, amelynek idén Nádudvar a hajdú-bihari állomása. A COOP üzletlánc szeptember 11–12-i eseménye a magyar élelmiszer-előállítást és termékeket helyezi középpontba, a részleteket szerdán ismertették sajtótájékoztatón a Nádudvari Élelmiszer Kft. telephelyén.

Nádudvarra ért szerdán a Coop Rally mezőnye

Forrás: Kiss Annamarie

A jelenlegi változékony, bizonytalan gazdasági környezetben kulcsfontosságú az együttműködés és a közös gondolkodás szerepe – ezt vallja a COOP Csoport, és ezt igyekszik megmutatni a Coop Rallyn is: a kereskedelmi csoport beszállító- és üzleti partnereiből, valamint a média képviselőiből álló, több mint 100 fős mezőny hat, Kelet-Magyarországon működő élelmiszeripari üzembe és a COOP Csoport két tagvállalatának üzleteibe látogat el. A fővédnöki szerepet ismét Nagy István agrárminiszter vállalta, hogy ezzel is felhívja a figyelmet arra: a kormányzat fejlesztéspolitikájában kiemelt szerepet tölt be a minőségi élelmiszerek biztosítása.

A Co-op Hungary Zrt. tájékoztatása szerint a franchise-­alapokon működő hazai kereskedelmi csoport csaknem 30 éves alapítása óta üzletpolitikájának központi stratégiai eleme a hazai élelmiszergyártókkal való együttműködés. Üzleteikben évek óta 80 százalék fölötti a magyar termékek aránya, a több mint 900 saját márkás terméknek pedig 90 százaléka készül hazai gyárakban.

Közleményük szerint szeptemberben jeligéjük a „Mindenünk a hazai”, hiszen ekkor zajlik a Hazai hetek országos árakciós kampány. A Coop Rally az akció kiemelt eseménye, alkalmából szeptember 12. és 15. között valamennyi Coop-üzletben 20 százalékos árkedvezménnyel kaphatók a Coop saját márkás termékei.

Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója, Maczik Erika polgármester, Fekete Tibor, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának a tagja és dr. Nobilis Márton államtitkár a szerdai sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

Hagyományos ízvilágot őriznek: Nádudvaron a Coop Rally

A kétnapos Coop ­Rally szeptember 11-én ért el Hajdú-Bihar vármegyébe a Nagisz Csoport tagjához, a Nádudvari Élelmiszer Kft. központi irodájába. A 100 százalékban magyar tulajdonban lévő élelmiszergyártó vállalat 2007-ben alakult meg, és három fő üzletágban van jelen: tejtermékek, húskészítmények és mirelit áruk, mint ahogyan arról a Coop Rally szervezői tájékoztattak. Kiemelték, a nádudvari vállalat elkötelezett a magas minőségű élelmiszerek előállítása mellett, hangsúlyt helyeznek a kiváló minőségű alapanyagok felhasználására és a magas színvonalú gyártástechnológiára, ugyanakkor megőrzik a hagyományos ízvilágot. Rámutattak, már több Nádudvari-termék is elnyerte az Érték és Minőség nagydíjat, a sovány túró és a 25 százalékos tejföl pedig a Kiváló Minőségű Élelmiszer Védjegy arany fokozatát.