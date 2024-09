A Koltai Jenő Sportközpontban kedden késő délután látványos ünnepség keretében Arkagyij Dvorkovics, a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) elnöke megnyitotta a budapesti sakkolimpia küzdelmeit. Hazánknak nagy sportdiplomáciai siker az esemény megrendezése, amelyen ráadásul jó esélyekkel indulnak a magyar sportolók. A DEAC ifjú sakkozója, Nandin-Erdene Davaademberel remek esélyekkel indul a megmérettetésen.

Budapesti sakkolimpia: erős a mezőny

– Legutóbb 1926-ban rendezett Magyarország sakkolimpiát, majdnem 100 évet vártunk erre, nagy siker ez hazánknak – mondta Komiszár Nanetta, a magyar sakkszövetség elnökségi tagja, aki egyébként meccsbíró is az eseményen.– Létszámarányosan nagyon erős sakknemzet vagyunk, nagy sportdiplomáciai siker például, hogy többek között Rapport Richárd is magyar színekben indul. Két szekció van, a női és az open, utóbbiban férfiak a nőkkel is mérkőzhetnek. Mindkét kategóriában három-három csapatot indítunk – fogalmazott a szakember.

Sakkolimpia 2024: A debreceni indulónak is van tapasztalata

Noha Nandin-Erdene Davaademberel még csupán 16 esztendős, mégis komoly tapasztalattal rendelkezik, hiszen a fiatalok már egészen kiskorban elkezdik a sakkot. Komiszár Nanetta szerint nem véletlen, hogy a debreceni versenyző tagja a keretnek, valós esélye lehet akár egy eredményes szereplésre is. – Nagyon szurkolunk minden magyar versenyzőnek, Nandin szereplése eddigi eredményeinek köszönhető.

Egy ekkora eseményre rengeteget kell készülni, csúcsformában lenni és még sorolhatnám.

Nagy stresszel is járhat a sakkolimpia, de a DEAC sportolója már több nemzetközi versenyen van túl. A magyar sakkozókra egyébként is jellemző, hogy a nyomás feldobja őket – mondta a debreceni szakember.