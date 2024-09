Mostantól egy jó ideig Budapestre figyel a sakkvilág: kedden, szeptember 10-én kezdetét veszi a 45. nyílt és 30. női sakkolimpia a BOK Csarnokban! A világ ötödik legnagyobb sporteseményére több ezer résztvevőt várnak a világ minden tájáról. A szeptember 22-ig tartó eseményen a játszmákat 15 és 21 óra között rendezik, melyek látogatása teljesen ingyenes, de létszámkorláthoz kötött: lehetőség lesz lelátókról figyelni az olimpiai fordulókat, amihez a helyszínen regisztrálni szükséges!

Mindkét testvér, Nomin (balra) és Nandin-Erdene Davaademberel is részt vesz a budapesti sakkolimpia küzdelmeiben

Forrás: DEAC-archív

Budapesti sakkolimpia: mi mindent kell tudni?

A sakkolimpia kétévente rendezett nemzetközi sakkverseny, melyen a Föld országainak válogatottjai mérik össze tudásukat.

A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) rendezi

A FIDE összes nemzeti szervezete küldhet egy csapatot a sakkolimpiára

Ez a legrangosabb nemzetek közötti verseny

Az eseményen a sportág legerősebb és legértékesebb játékosai is feltűnnek majd

Adott esetben egy ország több csapattal is nevezhet (például a házigazda ország három csapatot is indíthat

A 2008-as drezdai olimpia óta azonban csapatonként már csak egy tartalék szerepelhet

Kezdetben kiemeléses alapon csoportosították a résztvevőket, 1976 óta azonban a verseny svájci rendszerű

A verseny fődíja a Hamilton-Russell-Kupa , amit az első hivatalos, 1927-es sakkolimpiára ajánlott fel a névadó mágnás

, amit az első hivatalos, 1927-es sakkolimpiára ajánlott fel a névadó mágnás A női kupát az első női világbajnokról, Vera Menchikről nevezték el

nevezték el A kupa a következő versenyig a győztes csapatnál marad.

Családban marad

Házigazdaként a magyar válogatott több csapattal képviselheti magát, a versenyre meghívót kapott két DEAC-sportoló is: a 15 éves, mongol származású Nandin-Erdene Davaademberel, aki a magyar női C-csapat részvevője lesz, míg nővére, a magyar állampolgársággal még nem rendelkező Nomin a mongol válogatottat erősíti.

A HAON Nagy Sándort, a DEAC sakkszakosztályának vezetőjét kérdezte a sakkolimpiáról és a klub két sakkolimpikonjáról. – Nandin és Nomin családja mongol származású, 10 éve élnek hazánkban, Debrecenbe Kecskemétről költöztek – ismertette a szakember. – A hat fős családban mindenki sakkozik, ami sokat jelentett a lányok fejlődésében is. Az a sajátságos helyzet állt elő, hogy mind a ketten olimpikonok, ám míg Nandin a női magyar C-válogatottban játszik, addig Nomin a mongol A-csapat tagja. A korábbi ifjúsági világ- és ázsiai bajnok, 24 éves Nomin női nemzetközi nagymester és férfi nemzetközi mester, ő a DEAC első táblás játékosa. A kétszeres korosztályos bajnok (2022, 2024) Nandin a Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, neki még kell idő, hogy utolérje a nővérét, de ő is nagyon tehetséges.

Mivel gondolom, a családban állandó téma a sakk, az edzőként, valamint bíróként is tevékenykedő édesapja és édesanyja, illetve a nővére sokat tud neki segíteni, ami látszik is a fejlődésén

– fogalmazott.