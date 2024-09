Mint ismert, a Debreceni VSC labdarúgócsapata 3–2-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza új stadionjában az NB I. 7. fordulójában múlt szombaton. A Loki ezelőtt utoljára 25 éve kapott ki a Szparitól az élvonalban – akkor a piros-fehéreket erősítette Böőr Zoltán is, aki gólt is lőtt, de szépítő találata után a csapat már nem tudott egyenlíteni, a mérkőzés 2–1-gyel ért véget, ezt a szon.hu fel is idézte. A cívisvárosi futballcsapat legendájának számító korábbi játékos a Haonnak arról beszélt, hogy anno milyen érzésekkel lépett pályára a keleti rangadókon és hogyan léptek túl egy nagy kudarcon. Arról is szót ejtett, hogy a DVSC-ZTE meccsen milyen kellemes fogadtatásban részesült, s végül a szurkolóknak is üzent.

Böőr Zoltán sajnálja, hogy kikapott Nyíregyházán a Loki, de reméli, a csapat javít majd

Forrás: Napló-archív

Még mindig szívesen gondol vissza a Loki-Szpari meccsekre

Böőr Zoltán azzal kezdte mondandóját, sajnálja, hogy nem lehetett jelen a múlt hétvégi Nyíregyháza-DVSC rangadón, mert az eredménytől függetlenül bizonyára nagy élmény lehetett minden szurkolónak. – A Szpari-Loki csatáknak mindig nagy rangja volt, a csapatok sok szoros meccset játszottak egymással. Ha a Nyíregyházával találkoztunk, az mindig az év meccse volt. Valamennyiszer zsúfolt volt a lelátó, a debreceni szurkolók velünk együtt nagyon várták a mérkőzést. Mindig motiváltan léptünk pályára ellenük, kettőzött erővel akartunk bizonyítani.

A keleti rangadókra még mindig szívesen emlékszek vissza. Mikor az első bajnoki címet nyertük, még akkor sem billent egyértelműen felénk a mérleg, és mivel most sincs nagy különbség a csapatok között, ezért is volt ennyire a parázs a mostani összecsapás. A Szpari hosszú idő után tért vissza bajnokságba, míg a Lokinál jóval összeszokottabb a társaság, sajnálom, hogy ez most így alakult.

Természetesen mikor kikaptunk, borzasztóan sajnáltuk, ha csalódást okoztunk a szurkolóknak, de utána mindig arra törekedtünk, hogy javítsuk a botlást – biztos vagyok, hogy a mostani csapat is azon lesz, hogy megnyerje a következő bajnokit.

Böőr Zoltánék öröme nagy volt a Hajduk Split elleni oda-visszavágós párharc után

Fotó: Mirkó István / Forrás: NS-archív

Böőr Zoltán örül neki, hogy a DVSC-nél a múlttal is foglalkoznak

Augusztus utolsó napján a Debrecen-Zalaegerszeg mérkőzés előtt a Loki 25 évvel ezelőtti hőseit köszöntötték a klub vezetői. A kezdőrúgást a csapat képviseletében a többszörös bajnok és kupagyőztes Böőr Zoltán és a döntőben a győztes gólt szerző Vadicska Zsolt közösen végezték el.