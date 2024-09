Az előző három bajnokiját magabiztos teljesítménnyel megnyerő, ezeken a találkozókon összesen tizennégy gólt szerző és mindössze egy gólt kapó Kazincbarcika jelenleg az NB II. második helyén áll. Nagy szerepe van ebben Bódi Ádámnak is, aki a Transfermarkt adatai alapján az első hat meccsen 440 percet töltött a pályán, és már 2 gólja és 7 gólpassza van. Az egykori debreceni közönségkedvenc a Haonnak többek között azt is elmondta, hogy KBSC színeiben felszabadultan futballozhat, éppen ezért jól is érzi magát, továbbá azt is megosztotta, mit vár magától és a csapattól a folytatásban.

Bódi Ádám Kazincbarcikán remekel

Forrás: KBSC-archív/Facebook

Kazincbarcikán igazi csapatmunka zajlik

Bódi Ádámot először arról kérdeztük, hogy mikor Kazincbarcikára igazolt, ilyen parádés bemutatkozásról álmodozott-e. – Igazából nem gondoltam arra, milyen lesz a debütálásom a KBSC-nél. Ahogyan az eddigi pályafutásom alatt, úgy most is minél jobb teljesítményre törekedtem, meg akartam mutatni, hogy helyem van a csapatban – kezdte a 27-es mezszámot viselő középpályás. Örömteli, hogy ilyen rövid idő alatt is gólokkal és gólpasszokkal segítettem a gárdát. Egyértelműen jó formában vagyok, de ez nem csak az én érdemem.

Rengeteget vagyunk a kapu előtt, és még a pontrúgásokra is extrán érkeznek a társak. Itt igazi csapatmunka zajlik – ebben az igazán domináns, kreatív futballban tudok leginkább kiteljesedni. Nincs megkötve a kezünk, mindenki azonosulni tud a játékfelfogással

– hangoztatta Bódi Ádám.

Az egykori Loki-játékosokkal együtt teljesedhet ki

Mint ismert, Bódi Ádám a DVSC-ben éveken át együtt futballozott Varga Józseffel, aki most is a csapattársa. Azonban a jelenleg szintén a borsodiakat erősítő Lucas és Pintér Ádám is korábban Debrecenben játszott.

Bódi Ádám szerint jó úton járnak, most mindannyian remekül teljesítenek, reméli, hogy ez még sokáig tart majd. – Többen is nagy rutinnal érkeztünk, ez megítélésem szerint a csapat előnyére válik. Nagyszerűen érzem magam, élvezzük, amit a pályán közösen lerakunk.

Mondanom sem kel, hogy Lucast és Varga Józsit már régóta ismertem, de nagy erőssége a csapatnak Pintér Ádi is, aki a magyar mezőnyben az egyik legjobban egy az egyezik. Kiváló a csapatkohézió és ehhez persze nagyban hozzájárul a szakmai stáb is. Remek a közeg, de nyilván az eredmények mindig beszédesebbek

– fogalmazott Bódi Ádám, aki arról is említést tett, hogy Kazincbarcikán egy hetük általában ugyanúgy épül fel, mint korábban Debrecenben.